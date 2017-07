Aktres, walang yaya, walang driver

PAALIS this Sunday (July 16) si Eugene Domingo papuntang Italy para dalawin ang Italian boyfriend niya. Doon na rin magse-celebrate si Uge ng kanyang 46th birthday on July 23.

Three weeks siya sa Italy at sa August na ang balik niya sa Pilipinas. Nakapag-advance taping na siya ng episodes ng dalawang GMA shows niya, “Celebrity Bluff” at “Dear Uge.”



Itinanggi ni Uge na aalisin na ang “Dear Uge” na nabalitang papalitan ito ng isang show ni Alden Richards. Ani Uge nang nakausap namin sa taping ng “Dear Uge” somewhere sa Masambong, QC, wala pa namang sinasabi sa kanya ang GMA management. Patuloy ang taping nila ng “Dear Uge” at naka-more than one year na sila sa ere.

Maganda ang feedback sa kanilang show na hindi lang sila nakakapagbigay ng aliw, kundi may mga aral ding natututunan ang viewers.

Free-lancer

Wala pang regular show si Diana Zubiri matapos ang stint niya sa “Encantadia.” TV guestings lang muna siya sa mga show ng GMA7. Nag-guest siya sa katatapos na “D’ Originals.”

Mag-ge-guest din si Diana sa isang episode ng “Dear Uge.” Nakausap namin siya sa taping nito na aniya, komportable siyang magtrabaho sa Kapuso Network. Free-lancer siya at pwede siyang lumabas sa ibang TV stations.

Thankful si Diana na supportive ang husband niyang si Andy Smith. Hindi siya nito pinipigilan sa pag-aartista.

Supportive rin ito sa pagpapapayat niya at sinasabayan siya nito sa pagwo-workout sa gym.

May one-year old daughter sila at wala silang yaya, ani Diana. Ang panganay niyang anak na lalaki sa namatay na first husband niya ay 8 years old na at grade 3 sa Ateneo University.

Wala ring driver si Diana at siya o ang kapatid niya ang nagmamaneho kapag may taping siya. Alternate sila ng husband niya sa pag-aalaga sa kanilang baby girl. Kapag pareho silang wala sa bahay, ang mommy ni Diana o kapatid niya ang nag-aalaga.

Wagi

Wagi sa ratings ang pilot week ng “Haplos.” Nag-trending ito sa Twitter, kaya sobrang thankful ang cast led by Sanya Lopez and Rocco Nacino. Sabay nilang pinanood ang pilot telecast kasama ang co-stars nilang sina Thea Tolentino at Emilio Garcia.

Hiya-hiyaan si Sanya nang mapanood ang kissing scenes nila ni Rocco. Hindi raw niya alam na ipapalabas agad ‘yun. Sey naman ni Rocco, marami pa silang kissing scenes na dapat abangan sa mga susunod na episodes ng “Haplos.”

