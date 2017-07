Andrea Torres levels up her sexy image

By RUEL J. MENDOZA

HAPPY ang Kapuso sexy star na si Andrea Torres dahil sa pagbalik ng character niyang si Venus sa book 2 ng “Alyas Robin Hood” sa GMA-7.

Kung matatandaan ay sobrang sexy si Andrea bilang si Venus kaya marami ang tumutok sa naturang action-serye. Pinag-usapan din sa social media ang mga sexy outfits ni Andrea tulad ng iconic na red bikini.

Pero may mga bashers daw si Andrea ngayon dahil sa balitang pag-alis nito sa Triple A na nagma-manage sa kanya dahil sa nabalitang alitan nila ni Marian Rivera.

Hindi na lang pinapansin ni Andrea ang mga ito dahil ayaw niya ng anumang negative sa buhay niya.

“Deadma na lang po. I think ‘yun ang best. Hayaan mo na lang na sila ‘yung nasa negative.

“Basta ako positive at happy. Quiet na lang ako sa issue with my former management,” diin pa ni Andrea.

Dahil nagbabalik siya bilang si Venus, level up ang pagiging sexy ni Andrea. Pero medyo maingat na ito dahil nagka-slip disc daw siya sa sobrang workout niya.

“Noong natapos ‘yung book one, ang first kong ginawa ay nag-enroll ako sa Muay Thai, boxing at weight lifting.

“Pero medyo iniba ko na ‘yung workout ko dahil nagka-slip disc ako. Nasobrahan daw sa intense workout na ginagawa ko.

“Nagka-bulge siya at na-tear. Parang kung ikukumpara mo sa ibang disks una siyang tumanda.

“Ako kasi kapag kina-career ko ang isang bagay, kunyari kailangan kong mag-prepare sa sexy pictorial or shoot, ini-everyday ko. So masama rin pala yon,” diin pa niya.

Kaya light weights at low intensity workout na lang daw ang kaya niyang gawin sa ngayon.

“Kailangan makahanap ka ng workout na na-e-enjoy mo at the same time, safe ang katawan mo,” pagtapos pa ni Andrea Torres.

