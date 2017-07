Eugene, handang iwan ang career para sa BF

ANSWERED prayer ang pagkakaroon ni Eugene Domingo ng Italian boyfriend. Anang host ng “Dear Uge” at “Celebrity Bluff,” dati’y hindi niya priority ang lovelife. Naranasan niya kasi ang maraming heartaches before.



Noong 2013, binigyan niya ng deadline ang kanyang sarili na kapag wala pa siyang boyfriend ay papasok na lang siya sa kumbento at magmamadre. But then, hindi nangyari ‘yun.

Nag-focus na lang siya sa trabaho. Deep inside her, she was longing for love. “Ipinagdasal ko na I can find someone who’ll make me happy,” ani Uge sa pakikipag-usap sa kanya sa taping ng “Dear Uge.”

Noong um-attend siya sa isang international film festival sa Italy, nagkakilala sila ng Italian boyfriend niya. May spark agad silang naramdaman sa isa’t isa. After one year, naging officially together sila, ani Uge.

Aniya, parang Filipino culture rin ang boyfriend niya. Close ito to his family. Nag-aaral ito ngayon magsalita ng tagalog at siya (Uge) naman ng Italian.

“Pareho kaming mahilig kumain. We love to talk. We’re both adventurous. We’re both crazy (laughs). We love to kiss.

Mas expressive siya sa love. We’re both creative. We love to express our love for each other kahit hindi kami magkasama. Pag ‘andun siya sa Italy at andito ako sa Pilipinas.”

Willing ba siyang i-give-up ang kanyang career at tumira sa Italy, kapag kasal na sila? “Oo naman! Pipiliin ko siya over my career. Marami na akong nagawa at kuntento na ako sa narating ko. With my boyfriend, I feel so complete. No expectations. We just enjoy our time together,” lahad ni Uge.

