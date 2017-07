Security guard natagpuang patay

By: Martin A. Sadongdong

Natagpuang patay ang isang security guard na hinihinalang biktima ng carjacking sa Barangay Pio del Pilar, Makati City kahapon ng madaling araw.

Police identified the victim as Eddie Elayon, 52, na nakatalaga sa Makati at residente ng Asinan St., Bacoor City, Cavite.



Nakatanggap ang Bantay Bayan ng barangay ng tawag mula sa concerned citizen tungkol sa insidente ng pamamaril sa Chino Roces St. corner Arnaiz Ave. at around 3 a.m.

Agad nilang tinungo ang lugar at nakita ang biktima na nakabulagta sa kalye, nakasuot ng helmet, at may mga tama ng bala sa katawan.

Ayon sa isang saksi, nakarinig siya ng tatlo hanggang apat na putok ng baril at humaharurot na motorcycle bago natagpuan ng Bantay Bayan ang bangkay ng biktima.

Hinala ng mga otoridad na hinarang at sapilitang kinuha ang motorsiklo ni Elayon. May posibilidad din na nanlaban ang biktima dahil natagpuan ang 9mm pistol at mga basyo ng bala malapit sa kanya.

Humingi ng kopya ng mga closed circuit television cameras ang mga police sa lugar upag matukoy ang salarin.

