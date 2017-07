Anak, mas magaling sa ama

AYAW pakabog ni Kiko Estrada kay Derrick Monasterio sa aktingan nila sa “Mulawin vs. Ravena.” Nag-e-effort si Kiko na mapansin ang kanyang performance. May mga nagsasabing better actor siya than his dad, Gary Estrada.

Ani Kiko, hindi siya basta dumedepende sa instructions ng direktor nilang sina Dominic Zapata at Don Michael Perez.



May sarili siyang technique, ayon kay Kiko.

Bago kunan ang eksena niya, nasa isang sulok siya at nag-iinternalize for ten minutes. Nagpo-focus siya sa kanyang karakter bilang Rafael. “Pinag-aaralan kong mabuti ang script. After ng take, nakikipagkulitan ako sa co-actors ko,” saad ni Kiko.

Sila ni Derrick ang madalas magkulitan.

Cute

Ang cute ng outfit ng karakter ni Heart Evangelista sa upcoming GMA series niya, “My Korean Jagiya.” Ipinost niya sa social media ang photo niya na mukha siyang Korean teenstar. Sweet and bubbly ang character ni Heart sa kaabang-abang na serye kung saan isang Korean actor ang kanyang kapareha.

Nasa Korea na si Heart at ibang co-actors niya para sa three-week taping nila roon. Ayon kay direk Mark Reyes, nakasalin sa three languages ang script ng MKJ….English, Tagalog at Korean.

Emotional

Overwhelmed si Glaiza de Castro sa ibinigay na recognition sa kanya ng Gawad Dr. Pio Valenzuela Committee kaugnay ng 148th anniversary nito. Pinarangalan ang Kapuso actress dahil sa pagpapakita niya ng kahusayan sa larangan ng sining-biswal at pantanghalan.

Naging emotional si Glaiza sa kanyang acceptance speech na aniya, isang malaking karangalan na kilalanin siya ng lungsod ng Valenzuela kung saan siya lumaki.

Deserve naman ni Glaiza ang recognition at walang kumokontra.

Cover girl

Itinanggi ni Gabbi Garcia na siya ang nag-request sa GMA management na paghiwalayin ang love team nila ni Ruru Madrid. Nalulungkot nga raw siya.

Anyway, papuntang Nice, France si Gabbi para sa cover shoot and spread ng Mega Style, digital platform ng magazine na maglalabas ng kauna-unahang print copy nito this October.

Si Gabbi ang unang cover girl nito at siya ang bukod-tanging naisip ng mga bumubuo ng magazine para ibida sa unang print copy nito titled #Making Mega in France with Gabbi Garcia.

Undeniably, si Gabbi ang next bigating fashion icon ng kanyang henerasyon. Bongga!

