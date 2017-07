BuCor OIC itinalaga

By: Jeffrey G. Damicog

Itinalaga si Bureau of Corrections (BuCor) Administrative Division Chief Rey Raagas bilang officer-in-charge ng ahensiya kasunod ng resignation ng director general nito na si retired Police Chief Superintendent Benjamin Delos Santos.



Nag-issue si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ng Department Order No. 477 na nagtatalaga kay Raagas bilang BuCor officer-in-charge.

“Mr. Raagas is hereby authorized to perform functions in relation to the day-to-day operations of the Bureau, functions delegated to the Director General pursuant to Department Order No. 015 dated 27 January 2017 and such other ministerial duties that are essential in order not to disrupt public service,” ayon sa order ni Aguirre.

Sinabi ni Aguirre na ang designation ni Raagas ay dagdag sa kaniyang “existing duties and responsibilities.”

Nagbitiw si Delos Santos sa kaniyang tungkulin matapos ibalita ni Aguirre ang pagbabalik ng illegal drugs trade sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City.

