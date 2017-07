Dream ni Gabbi, natupad na

By RUEL J. MENDOZA

MATUTUPAD na ang matagal nang dream ng Kapuso star na si Gabbi Garcia na makarating ng bansang France dahil makakasama siya sa isang editorial shoot na #MakingMega ng MEGA Magazine.

Masayang ibinalita ito ni Gabbi sa event ng YES! 100 Most Beautiful Stars at heto ang pinost niya sa kanyang Instagram account:



“Yes, it’s CONFIRMED! See you soon, France ✨ #MakingMegaWithGabbiGarcia #MakingMegaFrancewithGabbiGarcia @mega_magazine”

Ayon pa sa 18-year old actress, dream come true ang marating niya ang France.

“To be shot abroad that’s like hitting the jackpot twice ‘cause I love traveling and I love fashion as well.

“So I’m very much excited. It’s my first time exploring Europe.

“This is just the beginning definitely.

“That’s like a plus point for me, ‘cause I am only expecting the magazine and then, wow! It will be my honor to do it. It’s such a privilege to do it for MEGA.”

Wala pa raw sisimulan na bagong teleserye si Gabbi pagkatapos ng highly-successful na telefantasya ng GMA-7 na “Encantadia.” Kaya ini-enjoy nito ang pagbiyahe kasama ang kanyang pamilya.

“Okey lang po kasi one year din kami nag-work for ‘Encantadia’ and I’m currently enjoying traveling to places na matagal ko nang gusting puntahan.

“I promised myself na after working so hard for the past year, I want to travel and enjoy it habang bata pa ako. I want to make memories with my family.

“It’s also educational for me because I learn so much about the places na narrating ko na,” diin pa ni Gabbi.

Mga narrating na ni Gabbi sa pag-travel niya sa USA ay ang California, New York at Hawaii. Nakarating na rin siya sa Canada at Australia.

Makakasama na rin sa travel list ni Gabbi ang France dahil sa #MakingMega photo shoot.

