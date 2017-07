Martin, natulala kay Nora

MAY ginawang indie movie si Martin del Rosario with Nora Aunor titled “Laro.” Ani Martin, napapatulala siya kapag may eksena silang magkasama.



Sobrang galing daw kasi ng superstar na mga mata pa lamang nito’y umaakting na, kaya minsan ay nawawala siya sa ginagampa-nan niyang karakter kapag tinitingnan niya ito.

May love scene pa sila, ayon kay Martin. May kaunting ilang factor, nahihiya siya dahil superstar ang ka-eksena niya.

Ang laki ng respeto niya kay Nora bilang isang aktres at bilang isang indibiduwal.

Thankful si Martin sa suportang ibinigay ni Nora sa mga eksena nila sa naturang movie.

Samantala, kasama si Martin sa cast ng “Mulawin vs. Ravena” where he plays Almiro. Anak siya ni Lourdes (Angelu de Leon). Ani Martin, isang karangalan na bahagi siya ng naturang fantaserye.

Happy naman siya sa pagtatrabaho sa GMA7. Three years na siyang Kapuso at magaganda naman daw ang ibinibigay na role/project sa kanya. “Hindi naman ako choosy,” ani Martin.

Given a chance, gusto niyang makatrabaho sina Kylie Padilla at Gabbi Garcia. Gandang-ganda siya sa mga mukha ng dalawang aktres.

Martin claims, single siya nga-yon. Wala siyang girlfriend. “Dating lang. Marami sila (laughs),” he said.

