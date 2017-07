Tirso enjoy sa senior years

By GLEN P. SIBONGA

HINDI inakala ng veteran actor na si Tirso Cruz III na sa kanyang edad ay mapapasama pa siya sa listahan ng Yes!

Magazine’s 100 Most Beautiful Stars 2017. Nag-iisang artista lang siya sa kategor-yang Idol kaya nagpapasalamat siya sa pagkilalang ito.



“I’m elated, I’m very honored, kasi marami rin namang ibang stars na worthy of this title, ‘di ba? Maybe nagkataon lang nga-yon na ako ‘yung napili and I’m very thankful sa Yes! Magazine for considering me. And nagpapasalamat din ako sa industriya natin, and of course, sa mga kasamahan natin sa press, na up to now natutulungan pa rin ako,” sabi ni Tirso.

Blessing din para sa kanya na pinagkakatiwalaan pa rin siya ng magagandang roles sa telebisyon at pelikula. Busy nga siya nga-yon sa paglalagare sa dalawang teleserye ng ABS-CBN, ang “Wildflower” at “A Love To Last.” Ginagampanan niya ang kontrabidang si Congressman Julio Ardiente sa “Wildflower,” habang siya naman ang tatay ni Ian Veneracion na si Tony Noble III sa “A Love To Last.”

“I’m truly blessed na napayagan nila ako na gawin nang sabay itong dalawang teleserye na ito. At the same time, it’s a big challenge din na may dalawa kang soap pero you try to differentiate siyempre ‘yung dalawang characters mo rin.

You try as much as possible na magkaiba sila, na hindi ikaw ‘yung nakikita kundi ‘yung characters na ibinigay sa iyo.”

Natatawa naman si Tirso sa nakukuha niyang mga reaksyon at komento na bakit daw niya pinahihirapan ang mga karakter sa “Wildflower” lalo na ang bidang si Maja Salvador, gayun din sa pagiging against daw niya sa pagmamahalan nina Anton (Ian Veneracion) at Andeng (Bea Alonzo) o TonDeng sa “A Love To Last.”

Parehong mapapanood sa ABS-CBN Primetime Bida mula Lunes hanggang Biyernes ang “Wildflower” (bago mag-“TV Patrol”) at “A Love To Last” (pagkatapos ng “La Luna Sangre”).

