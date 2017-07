Kilalang personalidad, madalas dumalaw sa taping ng isang show

TSIKA ng isang reliable source, parating dumadalaw ang isang kilalang personalidad (KP) sa taping ng isang show. Wala kasi itong gaanong pinagkakaabalahan. Walang regular show, kaya may oras itong tumambay sa mga lugar na trip nitong puntahan.



May mga kaibigan itong involved sa production, kaya any time na gusto ng KP dumalaw sa taping, welcome ito. Hindi naman daw ito nakakaabala, kaya okey lang.

Naiintriga lang ang production staff kung bakit madalas dumalaw ang KP. May tina-target daw kaya itong prospect? Sino raw kaya sa cast members ang pino-“project” ng KP?

No clue (or clues). Or else!

