JLC, awkward kay Sarah

TAMA ang hula namin na si Glaiza de Castro ang papasok sa “Mulawin vs. Ravena.” Noong nakausap namin si direk Dominic Zapata sa taping nito’y sinabi niyang may magko-cross over na sang’gre mula sa “Encantadia.”

Secret daw muna kung sino. Pero lumabas na ang balitang si Glaiza ang papasok sa MVR. Gumanap siya bilang sang’gre Pirena sa “Encantadia.” Magandang abangan ang paglabas ni Glaiza sa MVR.



Samantala, puring-puri ni direk Dom si Kiko Estrada na gumaganap bilang Rafael sa MVR. Aniya, gusto niya ang work ethics ni Kiko. “He tries to better himself ever day. Same for all my actors. It has become a culture in their group not only when it comes to acting, pati sa pangangatawan nila. Obvious naman kay Derrick (Monasterio) or sa kanilang moves. The following day, you see that they’re a little bit better and better. That’s the culture that I try to inculcate in the group,” sabi ni direk Dom.

May nakapagtsika nga pala sa amin na writer ng isang GMA show ang girlfriend ni direk Dom. Kaya pala, iba ang aura niya. Mukhang ganado magtrabaho parati kahit puyatan sila sa taping ng MVR.

Nag-umpisa na ring mag-taping si direk Dom para sa book 2 ng “Alyas Robinhood” topbilled by Dingdong Dantes. Tsika pa ng source namin, maganda ang girlfriend ni direk Dom.

Throwback lang, ex-girlfriend niya ang dating aktres na si Krista Ranillo na happily married na sa isang rich businessman. Naka-base ang pamilya nila sa United States.

Awkward

Sabi ni John Lloyd Cruz, may isang eksena sila ni Sarah Geronimo sa “Finally Found Someone” na talagang ikinagulat niya. “I was really blown away. Ang galing niya. May mga hugot siya,” sabi ni JLC sa presscon.

Kahit ano’ng pilit ng press, hindi sinabi ni JLC kung ano’ng eksena ‘yun. Basta panoorin na lang daw ang movie nila.

Ayaw din sabihin ni direk Theodore Boborol kung ano’ng eksena ‘yun na aniya, pati siya’y sobrang humanga rin sa galing ni Sarah.

Ayon kay JLC, always looking forward siya to working with Sarah. Huli silang nagkatrabaho sa “It Takes A Man and A Woman” in 2013.

Pero awkward daw siya kapag gumagawa sila ng pelikula. “Ang galing niya kasi. Pero hindi niya alam ‘yun. Hindi rin niya alam na maganda siya. Parang ina-under estimate niya ang sarili niya,” words to that effect na sabi ni John Lloyd.

