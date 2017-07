Alden, US-bound

1 SHARES Share Tweet

MALAKING tulong sa mga estudyante sa isang eskuwelahan sa Iraya, Buhi, Camarines Sur ang donation na ibinigay ni Alden Richards sa GMA Kapuso Foundation. Mula ‘yun sa proceeds ng kanyang “Upsurge” concert na ginanap last May this year.

Ipinagpagawa ‘yun ng tulay sa Bgy. Iraya, Buhi, Camarines Sur na nasira ng bagyong Nina. Dati’y lubid ang ginagamit ng mga estudyante sa pagtawid sa ilog para makapasok lang sila sa eskuwelahan.



Laking pasalamat nila sa Pambansang Bae at sa GMA Kapuso Foundation sa tulong ng mga ito para maipagawa ang nasirang tulay.

Sa mga hindi nakapanood at gustong manood muli ng “Upsurge” concert ni Alden, tampok ito tonight sa S.N.B.O. ng GMA.

Samantala, US-bound si Alden para sa celebration ng “Fiesta Ko Sa Texas” sa Bayou City Event Center sa Houston, Texas on August 13.

Ito ang pinakamalaking Pinoy Fiesta sa US, kaya for sure, mag-e-enjoy ang mga kababayan natin doon.

Kapuso pa rin

Kapuso pa rin si Andrea Torres. Nag-renew siya ng kontrata sa GMA Network at unang project niya sa bago niyang kontrata ay “Alyas Robinhood 2.” Mas fierce, mas palaban ang karakter niya bilang Venus.

More action scenes na aniya, magagamit niya ang training niya sa Muay Thai at boxing. Bumalik na rin si Andrea sa “Bubble Gang.”

Magkasama sila ni Solenn Heussaff sa “Alyas Robinhood 2” at first time magkatrabaho ang magkaibigang aktres.

Kamakailan ay nagpunta si Solenn sa Marawi City kasama ang Armed Forces of the Philippines. Madamdamin ang pagkasulat ni Solenn sa kanyang blog tungkol sa journey niya roon. Ramdam ang bigat sa kanyang loob nang iwan niya ang lugar na aniya, mas lalo niyang na-appreciate ang trabaho ng mga sundalo na handing ibuwis ang mga buhay para maproteksiyunan ang mga biktima ng kaguluhang nangyayari sa Marawi City.

Bitin

Kinilig ang fans ni Rocco Nacino sa ipinost niya sa video na tumutugtog siya ng drums. Nag-request ang fans ng iba pang kanta na pwede niyang i-cover.

May mga nagtanong pa kung ano’ng gustong kanta ni Rocco para kay Sanya Lopez, his leading lady sa “Haplos.” Nabitin ang fans sa video, kaya ipinakita ni Rocco ang buong version sa kanyang Facebook page.

Samantala, may “Haplos” mall show mamayang 5 pm sa Starmall, San Jose del Monte, Bulacan. Tampok sina Sanya Lopez, Thea Tolentino, Diva Montelaba at Pancho Magno.

Related

comments