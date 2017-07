LJ Reyes happy being single parent to son Aki

DAHIL natapos na ang teleserye ng GMA-7 na “D’Originals,” mara-ming time ang Kapuso actress na si LJ Reyes na maasikaso ang birthday party ng kanyang anak na si Ethan Akio or Aki on July 24.

Turning 7-years old na si Aki at natutuwa si LJ dahil ang bilis daw ng panahon dahil ang laki na ng anak niya. Si Aki ay anak ni LJ sa aktor na si Paulo Avelino.



“Ramdam ko tumatanda na ako kasi ang laki na ni Aki.

“One time sa isang taping, may isang bata na tinawag akong ‘Tita LJ’.

“Jusko, tini-Tita na ako ng mga bagets! Sabi ko naman sa bagets, ‘Ate naman muna ang itawag mo sa akin.’ Lakas makatand ang Tita, ‘di ba?” malakas na tawa pa niya.

Thankful si LJ na nagkasunod ang mga teleserye na ginawa niya kaya medyo pahinga raw muna siya sa mga susunod na buwan.

“Dalawang magkasunod ang ginawa ko kaya okey lang na rest muna ako. Pasukan na kasi ni Aki kaya siya naman ang asikasuhin ko.

“Laking pasasalamat ko sa GMA-7 for giving me those shows kasi nabayaran ko ng buo ang tuition fee ni Aki sa school.

Para wala na rin akong iintindihin pa.

“Ngayon ang birthday naman niya ang malapit na at medyo bongga ito kasi he’s turning 7-years old na.

“May hiling na theme ang bagets kaya sige lang. He did very well in school kasi kaya ito ang big gift ko sa kanya,” diin pa ni LJ.

Katulong ni LJ sa preparations ng party ni Aki ay ang boyfriend niya of two years na si Paolo Contis.

Pero kahit na may lovelife si LJ, masaya raw ito sa pagiging single parent sa kanyang anak.

“Mahirap noong una, pero lalabas ang maternal instincts mo, eh. Kaya as the years goes by, parang ang dali na lang.

“So happy na ako being a single parent. I hope that my son will be proud of the things na ginawa ko para sa kanya.”

