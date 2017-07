Gamot sa tulo

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

May tulo yung gripo namin at may kamahalan kapag tumawag pa ako ng tubero. Gusto ko sana na ako na lang ang gumawa. Ano ba ang mga solusyon sa gripong may tulo?

Peter ng Taguig

Hi Peter,

Subukan mong buhusan ng buko juice baka kaya pa. Kung hindi na, check mo yung kulay ng lumalabas mula sa gripo. Kapag sobrang dilaw na, anti-biotic na ang kailangan dyan!

Sa susunod, para hindi na magkatulo ang gripo niyo, wag mong gamitin kung saan-saan! At kung talagang hindi maiwasan, gamitan mo ang condom ang gripo para hindi na ulit magkatulo. Sana makatulong sa’yo ang sagot ko.

Hi Alex,

Yung anak ko, gusto magsuot ng maikling shorts, yung halos kita na ang singit, papayagan ko ba siya?

Thelma ng Pateros

Hi Thelma,

Kung babae ang anak mo, wag mong payagan dahil mababastos yan sa labas! Kung lalake anak mo, mas lalong wag mong payagan! mahihirapan siya! Lalabas ang balls niya! Ang hirap magbalanse ng balls kapag maikli ang shorts mo! One ball will sacrifice! Kurutin mo sa singit kapag nagpumilit! Sumulat ka ulit sa akin kapag hindi sumunod.

Hi Alex,

Bagong kasal kami ni misis. Mas bata siya sa akin ng 20 years, 40-years-old na ako, 20-years-old naman siya. Aaminin ko na bukod sa sexy ang misis ko, medyo liberated siya dahil laking States.

Ang problema ko ay may out-of-town kami sa office at mawawala ako ng isang lingo. Maiiwan mag-isa si misis sa bahay. Sakto naman na may karpintero akong pinapunta para ayusin ang pintuan namin sa sala.

Nag-aalala ako kasi madalas, ang pambahay ni misis ay panty at bra lang. Hindi ko naman ma-cancel ang karpintero dahil kailangan maayos na ang pintuan namin. Paano kaya ang gagawin ko?

Danny ng Makati

Hi Danny,

Hindi mo naitatanong, marunong din ako magkarpintero. Ako na lang ang gagawa ng pinto niyo. Cancel mo na ang karpintero mo. Hindi na ako maniningil, parang tulong ko na sa inyo yan ng misis mo. Wag kang mag-alala, akong bahala sa misis mo este sa pintuan niyo.

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo sa alexcalleja1007@yahoo.com o facebook/twitter/instagram:

alexcalleja1007.

