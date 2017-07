JLC and Sarah, pa-cute, pabebe

AGARE” na si direk Dominic Zapata sa taping ng “Mulawin vs. Ravena” at “ Alyas Robinhood 2.” Aniya, hindi lang level-up ang kuwento ng AR2, kundi pati equipment na ginagamit sa shoot.

Ang mga kamera ay kapareho ng ginagamit sa mga Koreanovela na ang tawag ay Amira. Ginamit ang mga ito sa “Descendants of the Sun” at “My Love from the Star.”



Ayon pa kay direk Dom, more action-packed series ang AR 2 na may kahalong drama, comedy at romance.

Sobrang excited naman si Dingdong Dantes na aniya, very much at home na siya sa show, sa cast and crew na parang kapamilya na niya ang mga ito. Ire-reprise ni Dingdong ang role ni Pepe, ang pinaka-astig at pinakasuwabeng tagapagtanggol na dating vigilante na full-pledged lawyer na sa AR2.

Tampok din sina Andrea Torres, Solenn Heussaff, Ruru Madrid, Paolo Contis, Rey “PJ” Abellana, Gio Alvarez, Gary Estrada, Dave Bornea, Lindsay de Veyra, atbpa. May special participation si Edu Manzano.

Pinatay na

Sad ang viewers ng “Mulawin vs. Ravena” na pinatay na ang karakter ni Angelu de Leon bilang Lourdes. Hindi man lamang niya naka-eksena ang dati niyang ka-love team na si Bobby Andrews at si Joko Diaz na tatay ng 18-year old daughter niyang si Nicole.

Sa Twitter feed ng netizens ay puring-puri nila ang acting ni Angelu. Sayang daw at pinatay na ang karakter niya.

Samantala, kaabang-abang ang mga kaganapan sa MVR ngayong nasakop na ng mga Ravena ang Avila. Abangan ang magiging partisipasyon nina Glaiza de Castro at Mikee Quintos sa pagpasok nila sa MVR bilang sang’gre Pirena at Lira respectively.

Pa-cute

Pang-promo lang kaya ang mga pa-cute nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo para sa “Finally Found Someone”? Noong nag-guest sila sa “Gandang Gabi Vice,” sinabi ni Sarah na binigyan siya noon ni JLC ng mamahaling singsing. Pero isinauli niya ‘yun kay JLC.

Sabi naman ng aktor, ipapatunaw na lang niya ang singsing. “Ibigay mo na lang uli sa akin,” sabi naman ni Sarah. Iti-treasure raw niya dahil galing ‘yun kay JLC.

May pa-epek pa si JLC na mahirap itapon (kalimutan) si Sarah na aniya pa, willing siyang maghintay. Parinig ba ‘yun ni JLC kahit aware siyang very much happy si Sarah sa relasyon nito kay Matteo Guidicelli?

