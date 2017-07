Ano ang sinasabi ng aso ko?

1 SHARES Share Tweet

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Nitong mga nagdaang-araw ay panay ang alulong ng aso ko. May nakapagsabi kasi sa akin na kaya umaalulong ang aso ko dahil may nakikitang mga masamang espiritu. May nakapagsabi rin sa akin na kapag umaalulong ang aso, ang ibig sabihin daw nito ay may mamamatay. Ninenerbyos na ako dahil dito! Ang problema ko ay paano ko ba malalaman kung may nakikita ang aso o kung ano ang nakikita ng aso ko? Totoo bang may mamamatay kapag umaalulong ang aso? Sana ay masagot niyo agad ang mga tanong ko!

Josel ng Bacoor, Cavite

Hi Josel,

Ganito ang maaari mong gawin sa aso mo. Likas ma matalino ang mga aso kaya nga sila tinawag na man’s bestfriend.

Madalas mong makita na may mga aso na tinuturan ng mga tricks o di kaya ay maaaring turuan ng mga commands.

Napakadali nila kasing matuto. Kaya ang payo ko sa’yo, turuan mo ang aso mo na magsalita! Kapag marunong na siyang magsalita, pwede mo na siyang tanungin kung may nakikita siya kapag umaalulong siya. Tanungin mo kung maligno, multo, dwende o masamang espiritu ba ito. Sa pangalawang tanong mo naman kung totoo bang may mamamatay kapag umaalulong ang aso? Totoo yun! Ang aso ng kapit-bahay namin, alulong ng alulong, kinabukusan, nakita yung aso, patay!

May lumason! Goodluck sa pagtuturo mo sa aso mo Josel!

Hi Alex,

Bumili ako ng instant noodles. Ang ginawa ko, hinithit ko yung seasoning, tapos kinain ko ng hilaw yung noodles.

Pagkatapos nun, saka ako uminom ng kumukulong tubig. Tanong ko lang kung okay lang ba na nauna yung seasoning? Kung hindi, ano dapat ang inuna ko?

Ronald ng Pandi, Bulacan

Hi Ronald,

Inuna mo sana yung common sense!

Hi Alex,

Paano po ba makaka-move on sa kuko kong namatay? Masakit po i-let go dahil mula ng pagkabata, magkasama na kami eh!

Tulungan niyo po ako!

Macky ng Malibay, Pasay

Hi Macky,

Unang-una, condolence sa patay mong kuko. Nangyari na rin sa akin yan. Pero Macky, Kailangan mong tanggapin na patay na ang isa mong kuko! Ibigay mo ang atensyon mo sa mga natitira mong kuko na buhay pa. Huwag mong hayaan na mamatay din sila bago ka magising! Kailangan ka nila!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments