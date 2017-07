2 young actress parehong na-in-love sa young actor

AS expected, kapuwa itinanggi ng young actor at young actress na may “something” sila. Ang kanilang press release, friends lang sila. Nagsimula raw ang pagiging magkaibigan nila noong nagkasama sila sa isang youth-oriented show.



Sabi ni young actress, na-misinterpret lang ng mga nakabasa ng message niya sa young actor na naipost niya sa social media. Gano’n lang daw talaga sila magpalitan ng sweet messages. Pero wala raw malisya ‘yun. Weehhh???

Hindi kaya pinagbawalan silang magsalita tungkol sa kanilang relasyon? Ibang young actress kasi ang ka-love team ni young actor. Makakasira nga naman sa love team ng mga ito kung eeksena si young actress 1 (YA1).

May common denominator sina YA1 at YA2. Isang young actor mula sa showbiz clan ang parehong naging boyfriend nila sa magkaibang panahon. Magkasama ngayon sa isang pelikula sina YA1 and YA2. Hindi kaya mag-compare notes sila sa naging relasyon nila noon sa young actor?

