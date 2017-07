Korean boyband star is Heart’s love interest

By Ruel J. Mendoza

PINAKILALA na ang Korean actor na gaganap na leading man ni Heart Evangelista sa GMA-7 teleserye na “My Korean Jagiya.” Ito ay walang iba kundi ang Korean singer, actor and TV host na si Alexander “Xander” Lee.

Buong pangalan ni Xander Lee ay Alexander Lee Eusebio. Mixed race si Xander ng Chinese, Portuguese at Korean.



Dati siyang miyembro ng sikat na K-Pop boyband na U-Kiss. Kasalukuyang television host siya sa Arirang TV na “#StyleCast 2017” and is also a daily radio host for the “Double Date” show on tbseFM.

Lumabas na si Xander sa mga Korean dramas na “Immortal Masterpiece,” “God’s Quiz 3” at “Moorim School.” Nagbida naman siya sa Singaporean film na “3 Peas In A Pod.”

Naging member siya ng U-Kiss since 2008 at nakapag-release sila ng limang albums. Nakarating na si Xander sa Pilipinas dahil nag-concert na rito ang U-Kiss ng limang beses na.

Noong 2011 ay umalis na ng U-Kiss si Xander to embark on a solo career. Isa ring model at brand ambassador sa South Korea si Xander.

Ngayon ay bumalik ng Pilipinas si Xander, hindi bilang singer kundi bilang actor at partner ni Heart sa “My Korean Jagiya” ng GMA-7.

Hindi na raw bago kay Xander ang makatrabaho ang mga Pinoy dahil marami raw siyang classmate na Pinoy sa pinag-aralan niya na Korean University.

Ayon sa mga naging classmates na Pinoy ni Xander, mabait, matalino at isang gentleman ito. Hindi raw nila naramdaman ang pagiging sikat nitong celebrity sa school dahil very down-to-earth ito.

First time nga raw ni Xander na makatrabaho ang mga Pinoy sa isang TV drama at natuwa ito sa kanyang partner na si Heart dahil nai-embrace na rin daw nito ang K-Pop culture ng South Korea.

