Ai-Ai delas Alas wants to do an afternoon teleserye

By Ruel J. Mendoza

Two years ang pinirmahan na exclusive contract ng award-winning comedienne and TV host nasi Ai-Ai delas Alas sa GMA-7.

Very grateful at thankful ang tinaguriang Comedy Concert Queen sa patuloy na pagtitiwala sa kakayahan ng Kapuso network.



“Salamat sa Diyos dahil binigyan at binibigyan pa rin ako ng trabaho ng Kapuso Network,” sey pa ni Ai-Ai.

Bukod sa ginagawa niyang “Sunday PinaSaya”, isang teleserye at isang sitcom na pagsasamahan nila ni Vic Sotto ang inaabangan na projects mula kay AiAi sa GMA-7.

Kung siAiAi lang daw ang masusunod, afternoon drama series ang gusto niyang gawin.

“Mga housewife, nanay at mga mighty yaya ang audience ko at sila ang mga mahihilig na manood ng mga afternoon teleserye kapag tapos na ang mga gawaing-bahay nila.

“Sa gabi kasi, maaga na nagpapahinga ang karamihan sa kanila dahil maaga sila na gumigising para asikasuhin ang kanilang mga asawa at anak na papasok sa opisina at sa school.

“Ganoon din ang routine ng mga mighty yaya,” paliwang pa ni Ai-Ai.

Kabilang sa mga bumati kay Ai-Ai on social media ay ang BFF (Best Friend Forever) na si Sharon Cuneta nang mag-renew ito ng exclusive contract sa GMA-7.

“Congrats my BFF (perosiyempre may konting huhuhu, ‘di pa rin tayo magkasama). Happy that the Kapuso Network loves you and takes care of you. I love you,” mensahe pa ni Sharon kay Ai-Ai.

Bukod sa mga bagong programa ni Ai-Ai sa Kapuso Network, lilipat na rin ito sa bagong tahanan niya dahil tapos na ang construction ng kanyang three-story house na may swimming pool, gym at spa.

Excited na si Ai-Ai dahil ito ang bagong bahay nila ni Gerald Sibayan.

Nakatakdang ikasal ang dalawa sa isang church wedding on December 12, 2017 sa isang simbahan sa Quezon City.

