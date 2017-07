Thea, nagpaka-fan girl sa Korean actor

1 SHARES Share Tweet

NAGPAKA-FAN girl si Thea Tolentino kay Alexander Lee, ang Korean singer-actor na leading man ni Heart Evangelista sa upcoming GMA series, “My Korean Jagiya.”



Dumating sa bansa kamakailan si Alexander at bumisita sa GMA Network Center. Big fan ni Alexander si Thea na anang huli, simula pa noong kasama si Alexander sa boy group na U-Kiss. Noong nalaman niyang nasa GMA Studio si Alexander, nagmamadali siyang nagtungo roon at nakiusap siya sa crew ng programa kung pwedeng makasilip siya para makita si Alexander.

Kilig-kiligan si Thea noong nakaharap niya ito in person at nakapag-pa-selfie pa siya. Wish come true sa Kapuso young actress at star ng “Haplos.”

Selos-selosan naman ang boyfriend ni Thea na si Mikoy Morales at nag-post pa ito sa social media. Pero suportado pa rin ni Mikoy ang pagka-fan girl ng kanyang girlfriend.

Kung sweet and nice si Thea in real life, opposite ito ng kanyang karakter bilang Lucille sa “Haplos.” Masama ang ugali niya. Sobrang maldita na pinalayas nga siya ng kanyang tatay Renato (Emilio Garcia).

Sa galit niya, kinulam niya ang sariling ama. Lumalala ang kasamaan ng ugali ni Lucille. Paano kaya siya mapipigilan ng kapatid niyang si Angela (Sanya Lopez)? Tutok lang sa “Haplos” sa GMA Afternoon Prime after “Impostora.”

Related

comments