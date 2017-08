Alessandra de Rossi: Not quitting showbiz

ALESSANDRA de Rossi, star of the hit movie “Kita Kita” with Empoy Marquez, said that she was just joking when she said she wanted to quit showbiz soon.

“Joke lang ‘yun. Kasi may mga nagtatanong sa akin na mga Alempoyers (fans of Alessandra and Empoy) kayo ba

nangangarap pa na, kasi pag love teams dapat magkatuluyan, magagalit ang fans. Oo daw. Gusto nila magkatuluyan kami,” said De Rossi during an interview on “Tonight With Boy Abunda” on ABS CBN.



“Sabi ko ‘E di good for you marunong kayong magmahal. Ganun kasi ‘yun Alex eh. Pag love team dapat magkatuluyan, kundi masisira ‘yung career. Ay buti na lang magku-quit ako next year. ‘Yun lang ‘yung joke na ‘yun.

“Actually every two months lagi kong sinasabi quit na ako next time. Last project ko na ito. Ayoko na. Lagi akong ganun kasi napapagod ako sa mundo ng showbiz. Saka-showbiz-san ng mga tao.

“Napapagod talaga ko minsan kaya lang nangingibabaw ‘yung mahal kong umarte eh. Minsan ang kapalit nun hayaan mo na basta nagagawa mo ‘yung gusto mo,” the Filipino-Italian actress said.

So far, the romantic-comedy film “Kita Kita” has already grossed more than P200 million in the box-office and it has not shown signs of slowing down.

If God would grant her one wish ASAP, De Rossi said: “Mabili ko ng tickets ‘yung mga parents ko, pamilya ko papunta ditto para mapanood nila ‘yung pelikula ko.”

De Rossi said that her mother is so thrilled about the success of her latest movie.

“Wala s’yang ginawa sa akin kundi mag-send ng mag-send ng comments ng mga tao or fan art ng mga tao. Sobrang saya n’ya. Siguro isa rin s’ya sa nagdasal and lagi naman s’yang ganun. Hindi kasi ako marunong magdasal eh. Hindi ako marunong humingi. Puro thank you lang lagi ako pagnagdadasal ako. Wala akong kayang hingin dahil feeling ko lahat ng meron ako sobra pa,” she said.

Asked what he has which other men do not have, Marquez said: “Bigote na nakakakiliti na wala silang lahat.”

Facing the golden mirror on the late-night show, Abunda asked Marquez to describe himself. Marquez said: “Mabait.”

Marquez also thanked De Rossi for giving him the chance to be with her in a movie.

“In the year 2003 na nag start ako sa showbiz, hindi po ako namili ng trabaho. Siguro ginapang ko po ‘yung pagkakataon na mapunta po ako dito pero sa ngayon gusto ko pong kunin ‘yung pagkakataon na sabihin kay Alex na salamat sa kanya dahil kung hindi po sa kanya wala po ako rito. Ibang level po kasi ngayon kesa dati,” he said.

De Rossi told Marquez: “Hindi tutoo ‘yun! Hindi ako ‘yun. Ikaw ‘yun!”

