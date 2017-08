Sanya Lopez is one of Mega magazine’s #WomenToWatch for 2017

By Ruel J. Mendoza

BIG surprise at hindi nakapaniwala ang Kapuso actress at bida ng GMA afternoon teleserye na “Haplos” na si Sanya Lopez na isa siya sa napili ng lifestyle magazine na MEGA bilang isa sa #WomenToWatch for 2017.

Si Sanya lang ang natatanging Kapuso artist na nakasama sa naturang listahan.



“Nakakagulat nang isama ako ng MEGA magazine sa #WomenToWatch for 2017.

“Noon kasi binabasa ko lang ‘yan. Ngayon nakasama na ako. Parang hindi ako makapaniwala na one day mapapansin nila ako,” ngiti pa ni Sanya.

Pinost ng naturang lifestyle magazine sa kanilang Instagram account ang photo ni Sanya at may caption na: “Say hello to this girl, who we’ll be seeing for quite a while – Sanya Lopez #WomenToWatch #CelebrateMEGA25 #SanyaLopez”

Matagal nang lumalabas sa TV si Sanya via “Walang Tulugan With The Master Showman” ng yumaong German Moreno. Gamit niya noon ang tunay niyang pangalan na Shaira Roberto.

Lumabas na rin sa teleseryeng “The Half-Sisters” si Sanya kunsaan naging co-star niya sina Barbie Forteza at Thea Tolentino.

Sumasali rin sa mga local beauty pageants noon si Sanya tulad ng Reyna Ng Aliwan noong 2014 at Reyna Ng Bulacan noong 2013.

Biggest break ni Sanya ay ang mapili siyang gumanap sa papel na sang’gre Danaya sa hit telefantasya ng GMA-7 na “Encantadia” noong 2016.

Ngayon ay nabigyan na siya ng pagkakataon na magbida sa sarili niyang afternoon teleserye na “Haplos” kunsaan ka-partner niya si Rocco Nacino.

Thankful si Sanya sa magandang ratings na natatanggap ng “Haplos” mula Lunes hanggang Biyernes sa GMA Afternoon Prime.

Ang ibang kasama ni Sanya sa #WomenToWatch ng MEGA ay sina Loisa Andalio, Maris Racal, Andrea Brillantes, Kisses Delavin, Bb. Pilipinas-International 2017 Mariel de Leon, Alexa Ilacad, Heaven Peralejo, Kelley Day, Ria Atayde at Barbie Imperial.

