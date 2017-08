Alden, tinakbuhan ang fans

by Rowena Agilada

Hindi tinakasan o iniwasan ni Alden Richards ang fans sa isang mall show niya. Aniya sa isang interbyu, mabilis ang pagtakbo niya pagkatapos ng show dahil iniwasan lamang niya magkagulo at magkasakitan ang fans.



Para na rin daw sa kaligtasan ng mga ito, pati na rin sa sarili niya, kaya mabilis siyang tumakbo papuntang exit para hindi siya dumugin. May mangilan-ngilang fans din ang nakasunod sa kanya.

Nag-viral ang video na mabilis na tumatakbo si Alden at na-misinterpret ‘yun ng ibang netizens. Inakalang iniwasan niya ang fans na humahabol sa kanya.

Itinanggi naman ni Alden na may anak na siya. Ipinagdiinan niyang hindi siya binatang ama. So, there!

Makulit

Sobrang nag-e-enjoy si Glaiza de Castro sa stint niya sa “Mulawin vs. Ravena.” Ang taas ng energy level niya sa set kapag nakikipagkulitan siya sa mga katrabaho niya in-between takes.

Sobrang komportable si Glaiza sa co-stars niya. Kung gaano siya kakulit off-camera, sobrang seryoso naman siya kapag in character na siya bilang sang’gre Pirena sa MVR.

Kasama niya si Mikee Quintos na isa pang makulit off-and-on camera. Kikay ang role ni Mikee bilang Lira. Enjoy din siya katrabaho ang MVR stars na sina Bea Binene, Derrick Monasterio, Bianca Umali, Miguel Tanfelix, Kiko Estrada, among others.

Excited

Sa August 8 na ang wedding nina Arthur Solinap at Rochelle Pangilinan na magaganap sa Tagaytay. Super excited ang groom at super proud sa kanyang bride.

Panay ang post ni Arthur ng photos at videos bilang teaser ng kanilang forthcoming wedding. Kasama sa entourage ang mga pinsan niyang sina Dingdong Dantes at Carlo Gonzales, Marian Rivera, Luanne Dy (Carlo’s girlfriend), Max Collins, Andrea Torres at ibang dating kasamahan ni Rochelle sa Sex Bomb girls.

First time

Birth month ngayon ni Mother Lily Monteverde at bale birthday offering niya ang “Woke Up Like This” na first movie together nina Lovi Poe at Vhong Navarro. Showing ito on August 23 sa cinemas nationwide, handog ng Regal Entertainment na dinirek ng baguhang director na si Joel Ferrer.

Romantic-comedy ito na masusubukan ang kakayahan ni Lovi sa pagko-comedy. Nag-enjoy siya working with Vhong na given na ang pagiging mahusay na komedyante. Umani ng maraming likes at papuri ang movie noong i-launch ang official trailer nito.

