Vhong, plano nang magpakasal

HINDI ikinakaila ni Vhong Navarro ang malaking paghanga niya kay Anne Curtis. Kahit pareho na silang “taken,” ‘andun pa rin ang admiration ng komedyante sa magandang aktres.



Ikakasal na si Anne sa fiancé niyang si Erwan Heussaff at si Vhong naman ay nagsabing pinag-uusapan na rin ng long-time girlfriend niya ang pagpapakasal.

“Malapit na. Matagal na kami (relasyon nila ng GF). Saan pa ba pupunta ‘yun?” words to that effect na sabi ni Vhong sa presscon ng “Woke Up Like This.”

Tumanggi lang siya magbigay ng ibang detalye tungkol sa planong pagpapakasal nila ng kanyang non-showbiz girlfriend.

Kung halimbawang naging babae siya, sino ang gusto niyang maging? Ani Vhong, gusto niyang maging Anne Curtis. “Gusto kong maramdaman na crush ka ng bayan. Sikat si Anne Curtis, may kaya sa buhay. Sexy, maganda, mabait. Maraming racket,” lahad ni Vhong.

Hinahangaan naman niya si Empoy Marquez. Ani Vhong, gusto niya ang sense of humor nito.

Samantala, na-challenge naman si Vhong sa karakter niya sa “Woke Up Like This.” Dahil sa isang misteryo ay nagising siyang nasa katawan ng isang babae. “Ang hirap palang maging babae. Mas lalo kong na-appreciate ang mga nanay. Kaya pala may Mother’s Day, special ito para sa kanila. Kaya pala tinawag silang ilaw ng tahanan,” saad ni Vhong.

Challenge rin sa kanya ang pag-i-inglis niya sa WULT. “Ang hirap ng sosyal na karakter. Ang hirap gayahin ni Lovi (Poe). Laking kalye kasi ako,” sabi ni Vhong. Sa story ng movie, nagkapalit ng karakters sina Vhong at Lovi. Handog ng Regal Entertainment, ipapalabas ang WULT on August 23 sa mga sinehan nationwide.

