Babae o lalake ba ang nasa loob ng CR?

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Gumimik ako at madaling araw na akong nakauwi. Habang naglalakad ako pauwi kasama ang boyfriend ko, nakakita ako ng bulalakaw. Nag-wish agad ako na sana makatapos ako sa pag-aaral. Totoo po ba na kapag nag-wish ka sa bulalakaw, magkakatotoo ang wish mo?

Danica ng Alabang

Hi Danica,

Malamang hindi magkatotoo ang wish mo! Unang-una, gusto mo makatapos ng pag-aaral eh madaling araw na eh nasa gimikan ka! Saka, ang cheap naman ng boyfriend mo, naglakad lang kayo pauwi! Hindi man lang kayo nag-jeep o de-padyak man lang!

Hindi magkakatotoo yang wish mong makatapos ng pag-aaral kung nasa gimikan at boyfriend yang inaatupag mo! Kapag nalaman yan ng mga magulang mo baka batuhin kayo ng bulalakaw nun! Hala, uwi sa bahay!

Hi Alex,

Madalas po akong tumambay sa labas ng mga CR at ito ang biglang pumasok sa isip kong katanungan. Paano po ba malalaman kung babae o lalake ang nasa loob ng CR?

Dexter ng San Juan

Hi Dexter,

Hintayin mong lumabas! Pero teka, bakit lagi kang nakatambay sa labas ng mga CR? Idadamay mo pa ako sa mga kalokohan mo ha!

Hi Alex,

May anak akong babae na teenager na. Nabalitaan ko na panay ang post anak sa Facebook ng mga pictures na medyo sexy at lagging nagpapakita ng cleavage!

Wala po akong Facebook account. Pinagsabihan ko na ang anak ko pero hindi pa rin tumigil. Ano kaya ang dapat kong gawin?

Stella ng Novaliches

Hi Stella,

Ang una mong gawin ay mag-open din ng Facebook account at mag-aral kung paano gamitin ito. Kapag may Facebook account ka, i-add mo ang anak mo. Tapos, lahat ng malalaswang picture ng anak mo, gayahin mo at i-tag mo siya! Kapag nagpakita siya ng cleavage, magpakita ka rin, nag-bra siya, mag-bra ka rin!

Mas OK kung pati si Daddy, isali niyo! Para pati si Daddy, mag-bra rin! Siguradong titigil yan lalo na kapag-nag-viral kayo!

Hi Alex,

Wala pong kuryente dito sa lugar namin! Anong oras kaya babalik ang kuryente?

Carding ng Pasay

Hi Carding,

Hindi natin malalaman kung anong oras pero malalaman mo kung may kuryente na kapag nagpalakpakan na ang mga kapit-bahay mo!

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

