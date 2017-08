Alden gives Maine business advice on her acquired food franchise

By RUEL J. MENDOZA

Super-happy ang Pambansang Bae na si Alden Richards dahil sa pinasok na business ng kanyang ka-loveteam na si Maine Mendoza.

Noong nakaraang weekend ay nagkaroon ng blessing ng fast food franchise ni Maine sa Bulacan.



Inamin ni Alden na madalas niyang bigyan ng advice si Maine lalo na tungkol sa pagtayo ng sariling negosyo.

“Actually napag-uusapan namin talaga ‘yan ni Maine.

“’Pag nag-uusap kaming dalawa, ‘Ano ba’ng gusto mong business?’ ganyan. Actually, hindi talaga food ‘yung gusto niyang gawin mayroon pa siyang in mind. Pero ito ‘yung nag-materialize,” ngiti pa ni Alden.

Ikinatutuwa pa ni Alden na makita niyang nakapagpundar si Maine matapos itong magtrabaho ng husto sa showbiz sa loob ng dalawang taon.

“I’m very happy na nagkaroon siya ng chance na makita naman ‘yung pinaghirapan niya for the past two years.

“And I’m sure parang wala na po akong mai-aadvice sa kanya kasi both of her parents are business people and parang alam-alam nila ‘yung gagawin dun for sure.

“’Pag nag-uusap po kasi kami talaga, kasi ang parents ko po, ‘yung dad ko po very insistent eh, mag-push mag-negosyo.

“And the people, ‘yung mga advisers ko, ‘yung mga mentors ko, ‘yun talaga ‘yung sinasabi. ‘Yun din po ‘yung sini-share ko kay Maine ‘pag nag-uusap kami, na kahit papaano, since your earning, why not put it up sa mga businesses, kasi nandyun ‘yung future, wala sa material na bagay.”

Si Alden naman bukod sa mahusay na ring maghawak ng negosyo, nasa puso rin niya ang maging charitable.

Kelan lang ay may mga binigyan siya na mga tao na libreng spa day sa Cavite para ma-relax sila sa sobrang sipag nila sa trabaho.

“Gusto ko kasi ‘yung mga ganito, eh. Parang ‘yung happiness sa mukha ng mga tao nabibisita ko when it comes to like this sa mga surprises medyo priceless ‘yun for me.

“Kasi kagaya nito, naibigay ‘yung opportunity sa mga street sweepers, mga tanod natin na nagta-trabaho everyday, talagang ‘yung trabaho nila ‘yun ‘yung mahirap. So they deserve a day off to pamper themselves naman,” pagtapos pa ni Alden Richards.

