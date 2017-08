Alden, para kay Maine lang

1 SHARES Share Tweet

BAKIT kaya hindi “mamatay-matay” ang isyu kina Alden Richards at Patricia Tumulak? Paulit-ulit ang pagli-link sa kanila.

Nagagalit ang ilang AlDub fans kay Patricia na iniisip nilang diumano’y may “something” na namamagitan between her and Alden. Magkasama ang dalawa sa “Eat Bulaga” at kahit umiiwas na ang dalaga kay Alden, hindi pa rin siya ligtas sa bashers/haters.



Ayaw maniwala ang fans sa sinabi ni Patricia na may boyfriend siya. Paulit-ulit nang sinabi ni Alden na friends lang sila ni Patricia. Walang namamagitang “something” sa kanila. Kahit naman sino’ng artistang babae ang i-link kay Alden ay galit ang fans. Gusto nila’y si Maine Mendoza lang ang para sa Pambansang Bae.

Paano kung talagang hanggang reel love team lang sila? Grabeng bash din ang natatanggap ni Sef Cadayona na sinasabing real life boyfriend ni Maine.

Nabitin

Nabitin ang fans nina Derrick Monasterio at Bea Binene sa muntik-muntikanang paglalapat ng kanilang mga labi sa isang eksena nila sa “Mulawin vs. Ravena.” ‘Yun pa naman ang pinakahihintay nila. Kinilig pa rin ang Kapuso viewers sa malalagkit na titigan nina Derrick (as Almiro) at Bea (as Anya) noong nasa loob sila ng isang delivery van.

Looking forward ang fans na sa mga susunod na episodes ng MVR ay matutuloy na ang kissing scene nina Derrick at Bea, lalo pa’t may namumuo nang pagtitinginang tila koneksiyon sa paghahanap nila kay Pagaspas (Miguel Tanfelix) na napunta sa mundo ng mga tao. Sinundan siya roon ni Lawiswis (Bianca Umali).

Kambal

Gaganap bilang magkapatid na kambal sina Mikee Quintos at Mikoy Morales sa upcoming GMA series, “Sirkus.” Family-oriented ito tungkol sa magkapatid na sumama sa isang grupo ng circus performers para tumakas sa kamay ng isang masamang babae.

Bakit kaya? Ano ang tunay na pagkatao ng kambal?

In love

Kahawig daw ni Pops Fernandez ang non-showbiz girlfriend ni Martin Nievera. Kasama niya ito sa isang presscon at ipinakilala niya sa ilang entertainment press.

Halata raw so much in love si Martin at wish ng press na maging forever na niya ang GF. Friends na lang talaga sila ng ex-wife niyang si Pops Fernandez na tahimik ngayon ang lovelife. Meron ba?

Related

comments