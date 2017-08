Empoy, milyonaryo na

KAHIT nagpaliwanag na ang isang staff ng PPL Entertainment, management company ni Dingdong Dantes sa non-appearance ng wife niyang si Marian Rivera sa kasal nina Arthur Solinap at Rochelle Pangilinan, hindi pa rin ‘yun katanggap-tanggap, reaction ng mga nakabasa.



Ayon sa naturang staff, may TVC shoot daw si Marian noong wedding day (August 8) nina Arthur (pinsan ni Dingdong) at Rochelle. Reaction ng mga taong nakausap namin, for sure naman daw ay matagal nang alam ni Marian ang wedding date nina Arthur at Rochelle at naimarka na niya ‘yun sa kalendaryo.

Ang babaw daw na dahilan na ‘yun lang ang available day for her TVC shoot dahil busy siya sa taping ng upcoming GMA series niya. Hindi naman daw siguro everyday ang taping ni Marian. Nakapunta nga sila ni Dingdong sa Siargao with their daughter Zia before ng wedding nina Arthur at Rochelle.

Ayaw pa rin tumigil ang intriga na siguro raw ay iniwasan makita ni Marian si Andrea Torres na isa sa mga abay ni Rochelle. May isyung diumano’y pinagselosan o pinagseselosan pa rin ni Marian si Andrea na katrabaho muli ni Dingdong sa bagong serye ng Kapuso network.

In any case, birthday kahapon ni Marian. Happy Birthday! Binati kaya siya ni Andrea?

Confidently beautiful

Beauty Queen na ang tindig at dating ni Winwyn Marquez noong rumampa siya sa press presentation ng Miss World-Philippines 2017 candidates. Confidently beautiful yet fierce ang dating ni Winwyn na Teresita Ssen Marquez ang real name. Parang nadala niya sa pageant stage ang fierceness ng karakter niya sa “Mulawin vs. Ravena” bilang Ribay dahil sa “smize” na ginawa niya.

Napapanood pa rin ang karakter ni Winwyn sa MVR na hanggang October pa ang airing. Harinawang kay Winwyn maiputong ang korona ng Miss World-Philippines 2017. Ang boyfriend niyang si Mark Herras ang nagkumbinseng mag-join siya sa naturang beauty contest.

Milyonaryo na

Richer by R1-million each sina Empoy Marquez at Alessandra de Rossi sa bonus na ibinigay sa kanila ni Piolo Pascual, producer ng “Kita Kita.” Umabot na sa P300 million ang kinita nito sa takilya at patuloy na kumikita pa.

May pandagdag na si Alessandra sa pamasahe ng parents niya na gusto niyang pauwiin sa Pilipinas mula Italy para mapanood ang pelikula.

Si Empoy naman, dagsa ang movie offers.

