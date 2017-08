Masama ang uminom ng kape

1 SHARES Share Tweet

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Nagkayayaan ang mga ka-opisina ko na mag-inuman kami. Ang dami kong nainom na beer, siguro mga nasa sampung bote.

Inumaga tuloy ako.

Pagdating ko sa bahay, naabutan ko yung misis ko na umiinom ng kape. Pagkakita sa akin, galit na galit! Pinagbabato ako! Lahat ng mahawakan, binato sa akin!

Naka-limang tasa na raw siya ng kape sa kakahintay sa akin! Hindi na lang ako kumibo para walang gulo. Kaya lang magdamag akong inaway! Ang tanong ko, titigilan ko na ba ang pag-inom ng beer?

Simon ng Kamuning

Hi Simon,

Bakit mo titigilan eh wala namang masamang naidudulot sayo ang pag-inom ng beer. Kita mo naman, nakauwi ka pa kahit sampung beer na ang nainom mo. At hindi ka pumalag ng pinagbabato ka at inaway ng misis mo!

Sa totoo lang, ang dapat tumigil sa pag-inom, ang misis mo! Tigilan niya na ang pag-inom ng kape! Limang tasa lang ang nainom niya, naging bayolente na siya! Nambabato at nang-aaway!

Nang gabi na yon, napatunayan na mas masama ang pag-inom ng kape kesa sa beer! Yan dapat ang ipagbawal! Sabihin mo sa misis mo, wag na siyang iinom ng kape!

Hi Alex,

Paano kaya ang gagawin ko para masuka. Kapag lasing na lasing na kasi ako, ang gusto ko sumuka para mawala ang ang tama ko!

Kaya lang, kahit anong gawin ko, hindi ako masuka! Kahit sundutin ko na ng daliri ko ang lalamunan ko para masuka lang, hindi effective! May mapapayo na kayo para madali akong masuka?

Joshua ng Naga City

Hi Joshua,

Madali lang yan! Ganito ang gawin mo! Yung daliri mo, ipasok mo muna sa puwit mo, saka mo ipasok sa lalamunan mo!

Sigurado, susuka ka!

Hi Alex,

May malaki akong problema! May asawa na ako pero nambababae pa rin ako. Minsan, namamasyal kami sa mall, nasalubong ko yung anak kong college student! Ano kaya ang dapat kong gawin?

Dong ng Morong

Hi Dong,

Mag-ipon ka na ng pera dahil maraming pabibili sa ’yo ang anak mo. Malamang magpadagdag pa ng allowance yan.

Kailangan mo magtiis, tanga ka eh!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

Related

comments