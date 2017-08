Thea at Mikoy, break na

WALA talagang forever. Break na sina Thea Tolentino at Mikoy Morales. Ina-min ito ni Mikoy sa mga nakausap na entertainment writers sa taping ng isang TV show. Mutual decision ang hiwalayan nila, ayon kay Mikoy.

Four years sila officially together, no third party involved, kundi they both realized na mag-focus muna sila sa kanilang respective careers. Gusto rin nila mag-grow individually.



Kung sa pagiging komedyante nalilinya si Mikoy, typecast naman sa kontrabida roles si Thea. Very convincing ang pagiging bad girl niya sa “Haplos” bilang Lucille na kalaban ni Sanya Lopez.

Off-camera, good friends sila. Kapag break time, nag-e-effort si Thea lapitan si Sanya para makapagkuwentuhan sila sa mga bagay-bagay.

Samantala ang “Haplos” leading man ni Sanya na si Rocco Nacino ay desididong matapos ang kanyang Master’s Degree sa Nursing. Sa kabila ng kanyang busy schedule, naisisingit pa rin ni Rocco ang pag-aaral.

Aniya, paraan ito para magamit niya ang kaalaman sa siyensiya. Gusto niyang mag-invest sa Aesthetic Nursing dahil dito niya mapagsasama-sama ang nalalaman niya sa siyensiya, showbiz at negosyo. May restaurant business si Rocco at meron din siyang gym.

“I am capitalizing on that, to be part of the Board of Nursing. Sana, tuluy-tuloy na maging part kami ng PRC. It’s gonna be a huge responsibility which I think I can handle,” saad ng “Haplos” star.

Nag-enjoy ang Korean actor na si Alexander Lee at leading man ni Heart Evangelista sa “My Korean Jagiya” working with her at sa ibang cast. Ani Lee, he had a nice working experience pati sa production staff and crew dahil malalam-bing, palabiro at masasayang kasama ang mga Pinoy.

Nai-in love na raw siya sa Pilipinas dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tao rito. Posible kayang maghanap na rin siya ng Pinay na magi-ging jagiya (sweetheart o darling in Korea) niya?

“Taken” na kasi si Heart na happily married kay Senator Chiz Escudero. Pwede namang mamili si Alex sa ilang Kapuso female stars, gaya ni Thea Tolentino na crush siya. Break na ang dalaga at si Mikoy Morales. I-match ba talaga ang dalawa?

Anyway, mapapanood na ang “My Korean Jagiya” simula August 21 sa GMA Telebabad.

