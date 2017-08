Libreng bangka sa Mercedes

DAET, Camarines Norte (PIA) – Ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Mercedes ang 129 non-motorized fiber glass na banka para sa mga mahihirap na mangingisda ng naturang bayan.

Pinangunahan ito ni Mayor Alexander Pajarillo at Provincial Fishery Officer Gil Ramos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at ng Municipal Agriculturist Office dito.



Ayon kay Agriculturist Rowelia C. delos Reyes ang pondo para sa naturang proyekto ay mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa pamamagitan ng Bottom-up Budgetting (BUB).

Ang tanggapan ng Municipal Agricultuirst ang pumili ng mga benepisyaryo batay na rin sa rekomendasyon ng mga opisyal ng barangay.

Kailangan lamang na miyembro o kasapi ng fisherfolk association o nakarehistrong mangingisda ang mga benepisyaryo.

