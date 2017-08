Ang swerte ng feng shui

By: Alex Calleja

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Lima kaming magkakaibigan at lahat sila payat at ako lang ang mataba! Gusto ko sana na ako ang pinakapayat sa aming magkakaibigan! Paano kaya ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para pumayat ako?

Karla ng Singalong

Hi Karla,

Palitan mo ang mga kaibigan mo! Makipag-kaibigan ka sa mga matataba para ikaw na ang pinakapayat!

Hi Alex,

May bago akong bahay at may nagsabi sa aking kaibigan na ipa-feng shui ko raw muna ang bahay ko bago ako lumipat. May kakilala raw ang kaibigan kong feng shui expert. Sigurado raw na swerte ang magiging bahay ko kapag nagpa-feng shui ako! Totoo bang swe-swertehin ang bahay ko?

Ben ng Dampalit

Hi Ben,

Hindi ko sigurado yan pero ang sigurado akong swe-swertehin ang feng shui expert na kukunin mo! Siguradong kikita na naman siya! Swerte diba?

Hi Alex,

Madalas po akong sumakay ng jeep kapag pumapasok at umuuwi sa school. Madami akong nababasa sa Facebook na dumadami ang mga mandurukot at mga manyak na sumasakay sa jeep. Paano ko po ba malalaman kung may manyak o mandurukot sa jeep?

Cindy ng Mandaluyong

Hi Cindy,

Madali lang malaman kung may mandurukot o manyak sa jeep. Una, tignan mo sa mga pasahero kung sino ang nagvi-video.

Kapag nakita mo, hanapin mo kung sino ang vini-videohan niya. Yun ang mandurukot o manyak! Bumaba ka na dahil baka makuhanan ka rin, damay ka kapag nag-viral yun! Maba-bash ka kasi sasabihin nila, hindi ka tumulong dun sa binibiktima ng mandurukot o manyak!

Hi Alex,

Mahilig po ba kayo sa basketball? May alam po ba kayo sa basketball? Kaya ko po kasi tinanong yan eh gusto ko po sanang malaman kung paano malalaman kung magaling ang isang team. Ano po ba ang mga senyales na ang isang team ay mananalo sa basketball game?

Conrad ng Tanza, Navotas

Hi Conrad,

Napakadali lang malaman na kung mananalo ang isang team sa isang basketball game. Applicable ito sa PBA, NBA or kahit saang liga ng basketball! Ang mananalong team sa isang basketball game ay ang team na may mas maraming nashoot sa ring! Ganun lang kasimple!

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

