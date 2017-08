Dingdong Dantes: ‘No one deserves to be bullied…’

By RUEL J. MENDOZA

AWARE ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes sa pambu-bully ng mga bashers sa leading lady niyang si Andrea Torres sa action teleserye na “Alyas Robin Hood.”

Kaya nakiusap ang actor na tigilan na ito dahil wala naman daw katotohanan na may alitan si Andrea at ang misis niyang si Marian Rivera.



“Both Marian and Andrea have already clarified na hindi totoo yan.

“Nalinaw na nila ng mabuti, so sana tigilan na nila.

“Tungkol sa bashing, no one deserves to be bullied on social media so they should all stop it,” diin pa niya.

Professionals daw silang dalawa ni Andrea at ginagawa lang nila ang trabaho nila bilang mga aktor.

“As of now, ginagawa lang naming ni Andrea ang trabaho namin so ‘yung mga taong nang-iintriga, huwag na nilang lagyan ng ibang kulay ang pagtatrabaho namin together because we’re just playing our roles at gusto lang namin ma-entertain ang viewers ng ‘Alyas Robin Hood.’

“Let’s not involve our personal lives.”

Matagal ngang hindi gumawa ng teleserye si Dong pagkatapos ng unang season ng “Alyas Robin Hood.”

Na-enjoy daw nito ang magbakasyon kasama ang misis na si Marian at ang anak nilang si Zia.

“Mga six months din yata akong nagbakasyon. Medyo nanibago ulit ako sa pagharap sa kamera.

“Back to work na tayo and magandang timing ang pagbalik ng “Alyas Robin Hood” which rated very high noong Season 1.

“Hopefully, our loyal viewers are still there para mapanood nila ulit ang mga kaganapan sa buhay ni Pepe.”

May mga bagong kakampi at kalaban na rin si Pepe sa season two.

“This is definitely bigger, mas puno ng exciting scenes.

“May bago rin kaming mga makakasama bilang kontrabida, like Edu Manzano and Jay Manalo.

“Kasama na rin sa cast sina Ruru Madrid and Solenn Heussaff. Plus the original cast is back kaya excited kaming lahat,” pagtapos pa ni Dingdong Dantes.

