Meet David Kim, the other Korean star in ph teleserye

By: By Ruel J. Mendoza

Bukod sa former U-Kiss member na si Alexander Lee, ang isa pang cast member ng teleserye na “My Korean Jagiya” ng GMA-7 ay ang South Korea singer-actor na si David Kim.

Sa kuwento ng “My Korean Jagiya”, gaganap si David Kim bilang si Kim Ji Hu, ang older brother ni Jun Ho (played by Alexander Lee) na aagaw sa Filipina girlfriend nito played by Valeen Montenegro.



Mayroon silang isang anak at noong magkaroon ng sakit si David, naiwan sa pangangalaga ni Alexander ang kanyang pamangkin at kinailangan niya ng tulong ng isang Pinay nanny na gagampanannaman ni Heart Evangelista.

Kilala si David sa South Korea as Kim Jong-Wook.

Nakilala ang 35-year old actor-singer dahil sa pagiging mahusay niyang singer at siya ang umawit ng theme song titled “Only You” ng hit Koreanovela na “We Got Married.”

Nakapag-release si David ng apat na albums sa Korea since 2007. Ito ay ang “Kim Jong Wook First”, “For A Long Time”, “One Fine Day” at “Goodbye For Now”.

Kabilang sa mga hit singles niya bukod sa “Only You” ay “Poor Love”, “Way Back Into Love”, “Going Against Fate” at “If You Pretend”.

Nanalo na siya ng award bilang singer sa Mnet Asian Music Awards noong 2008 as Best OST for Fate Reverse.

Lumabas na rin si David sa dalawang Koreanovelas titled “Iris at The King Is In Love”.

Bago naging celebrity si David, nakapagtapos siya ng industrial engineering mula sa Konkuk University at nakakuha pa siyang post graduate courses mula sa Kyung Hee University Graduate School of Communication in Seoul.

Nag-serve din sa military si David noong 2009 pero kilala na siya bilang isang sikat na singer sa Korea.

Ngayon ay isa siya sa Korean imports nakasama sa cast ng “My Korean Jagiya”.

First time daw makatrabaho ni David ang mga Pinoy at natuwa siya sa pagiging open at masayahin ng mga ito sa kanilang set.

David speaks little English at kailangan niya ng isang interpreter kapag kausap niya ang ilang cast members. Natutuwa raw siya sapagiging humble at professional ng mga Pinoy actors.

Ang dalawa pang Korean actors nakasama sa teleserye ay sina Jerry Lee at Michelle Oh.

