Dahan-dahan lang, Vice

NEGA ang reaksyon ng ilang showbiz reporters na naka-chikahan namin kagabi ukol sa huling tira aka joke ni Vice Ganda tungkol sa GMA Network.



Bakit daw tinawag na “Where you Belong” eh naglilipatan naman ang stars sa ABS. Agree ang lahat ng kausap ko kagabi na masyadong papansin at pangit ang humor ni Vice. Parating may dina-down, iniinsulto o ibinababa. Halatang siya lang ang dapat sikat.

Say ng marami na maghinay-hinay siya baka isang araw kumakatok-katok siya sa mga gate ng Kapuso Network. Hindi ba niya naisip ang nangyari kila Kris Aquino at Willie Revillame?

Di hamak na mas madaming pera at yaman ang dalawa kaysa sa kanya pero nasaan sila ngayon? Parehong wala na sa ABS at si Willie ay na sa Siyete na at si Kris naman ay nababalitang kumakatok din sa mga puso ng Kapuso.

