Young actress, hindi mapigilan

SOBRANG happy si direk Antoinette Jadaone sa indie film director na si Sigrid Bernardo. More than P300-million ang kinita ng “Kita Kita” sa takilya.

Nagsimula rin bilang scriptwriter si direk Sigrid. Ani direk Antoinette, sobrang happy siya na minahal ng moviegoers si direk Sigrid. Sinuportahan ang “Kita Kita,” kaya Masaya rin siya para sa apat na producers nito.



“Masaya ako para sa film industry,” wika ni direk Antoinette sa presscon ng “Love You to the Stars and Back,” topbilled by Joshua Garcia and Julia Barretto. Showing ito on August 30 sa mga sinehan nationwide, produced by Star Cinema.

May mga nang-iintriga, hindi raw kaya threat kay direk Antoinette si direk Sigrid? Nakikilala na ito at may manager pa ngayon. Ang IdeaFirst Company nina direk Jun Lana at Perci Intalan ang namamahala kay direk Sigrid.

Hindi lang mga artista ang may manager ngayon, pati mga director na. Kailangan ding maprotektahan ang mga ito, ayon kina direk Jun at Perci. Oo nga naman!

Proven na ang pagiging box-office director ni direk Antoinette sa mga ginawa niyang pelikula, kaya inaasahang minsan pa’y tatangkilikin ng moviegoers ang “Love You to the Stars and Back.” Si Jadaone rin ang sumulat ng istorya.

Romantic-comedy ito na aniya, umpisa pa lamang ng shooting, committed na sina Joshua at Julia sa kanilang respective roles.

Nag-research si Joshua tungkol sa kanyang karakter na may leukemia. Sumama pa siya kay direk Antoinette nang mag-interbyu ito ng isang cancer survivor. Kinausap ito ni Joshua para mas malaman pa niya ang tungkol sa gano’ng sakit.

Si Julia naman ay pumayag na wala siyang make-up sa ilang eksena niya sa LYTTSAB.

Hindi man diretsang maamin nina Barbie Forteza at Jak Roberto na may relasyon sila, hindi naman mapigilan si Barbie sa pag-post niya sa social media sa pinalipad niyang sky lantern na may nakasulat na “Monay at Pandesal. Sana Magtagal.”

Ang monay ay si Barbie, obviously dahil sa mala-monay niyang mukha. Tanggap naman niya ‘yun. Si Jak ang pandesal dahil sa kanyang abs. Hindi kaya ‘yun ang tawagan nila?

Bakit kasi may (o mga) pumipigil sa dalawa na magsalita tungkol sa kanilang relasyon? Dahil kaya hindi sila ang magkapareha sa isang pelikulang ginagawa ni Barbie, kundi si Ken Chan?

Sana, sina Barbie at Jak na lang ang pinagpareha.

