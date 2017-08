Nora Aunor, 50 years na sa showbiz

2 SHARES Share Tweet

SOBRANG hectic ng schedule ni Lovi Poe this whole month, kaya maski pagdalaw sa puntod ng namayapa niyang amang si Fernando Poe, Jr. ay hindi niya kinaya noong nakaraang birthday nito, August 20. Kung nabubuhay pa si D’ King ay 78 years old na siya.



Nagkaroon ng pagtitipon sa puntod ni D’King sa North Cemetery na dinaluhan ng biyuda niyang si Susan Roces, anak na si Senator Grace Poe, ilang kaanak at mga kaibigan.

Nanghinayang si Lovi na wala siya roon. Pero aniya, nagsindi siya ng kandila at nagdasal for her late dad. Aniya pa, very proud siya sa naiwang legacy ng kanyang father.

Samantala, happy si Lovi sa magandang feedback sa karakter niya sa “Woke Up Like This.” Ayon sa mga nakapanood ng pelikula, hindi lang pala siya pang-drama, pang-comedy pa.

Nagbalik na rin ang karakter niya sa “Mulawin vs. Ravena” bilang Magindara. Last four weeks na lang ang MVR at hindi dapat palampasin ang mga nalalabing episodes. Patindi nang patindi ang mga kaganapan, lalo na ngayong umanib na si Gabriel (Dennis Trillo) sa mga Mulawin. Itinakwil na niya ang pagiging Ravena.

Inaabangan din ang pagbabalik ng alaala ni Pagaspas (Miguel Tanfelix).

Malabo

A few months ago, napabalitang magkakaroon ng concert si Nora Aunor this October. Mag-se-September na, pero walang balita kung tuloy ba ang concert ng superstar.

Napabalita rin na tutulungan siya nina Daniel Razon at Bro. Eli Soriano, mga miyembro ng Dating Daan para sa kanyang throat surgery.

Diumano, malaki ang posibilidad na maibalik ang golden voice ng superstar kapag naoperahan siya. Ano’ng petsa na?

Wala pa tayong balita kung kailan siya ooperahan?

Maraming beses nang naudlot ang pagpapaopera ni Nora. Bumilang na ng mga taon. Kesyo sa Boston, Massachusetts, USA, on national TV, sinabi pa ni Kris Aquino na sagot niya ang round-trip airfare ticket ni Nora. Sagot naman ni Boy Abunda ang hospital bills. Ano’ng nangyari?

Maganda sanang handog ni Nora sa kanyang fans ang pinakaaabangang concert niya, sakto sa 50th anniversary celebration niya sa showbiz this year. Mukhang “nganga” na naman sa paghihintay ang Noranians.

Ano na nga bang latest update sa throat surgery kay Nora na diumano’y courtesy of Daniel Razon and Bro. Eli Soriano?

Related

comments