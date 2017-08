Sarah G., mahal ng pamilya ni Matteo

NAGKITA sa ikalawang pagkakataon si Lotlot de Leon and her biological mom na si Eva Rodriguez. Ayon sa ulat ng PEP, naganap ang kanilang pagkikita last August 19 sa California, USA.

Sinamahan ni Lotlot ang anak na si Janine Gutierrez sa recording doon ng theme song para sa upcoming project nito sa GMA7. Kasama rin nila ang isa pang kapatid ni Janine na si Diego.



Sa San Diego, USA naka-base ang biological mom ni Lotlot. Tinext niya ito at pinuntahan sila sa California, kasama ang American husband.

Unang nagkita si Lotlot and her biological mom noong 1991. Nag-show noon si Lotlot sa California, USA kasama si Janine na baby pa noon.

Dahil kay Pilita Corrales, ex-mother-in-law ni Lotlot, kaya nakilala niya ang kanyang biological mom. May show noon si Pilita sa California, USA at nagpakilala ito sa kanya.

Kung bakit at paano napunta si Lotlot kay Nora Aunor na nag-ampon sa kanya at kinagisnan niyang ina, hindi na tinanong ni Lotlot sa kanyang tunay na ina.

Ano naman kaya ang damdamin ng superstar na ang itinuring niyang anak, pinag-aral sa magandang eskuwelahan at binigyan ng magandang buhay, diumano’y may kinikimkim na sama ng loob sa kanya ngayon? Taon na ang binibilang ng tampuhang “mag-ina” nina Nora at Lotlot. Mukhang malalim ang pinag-ugatan.

Sa apat na ampon ni Nora (Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth), mukhang si Matet lang ang may regular na komunikasyon sa kanya. Kumusta naman kaya ang relasyon ni Nora sa tunay at nag-iisang anak niyang si Ian de Leon?

Ano kaya ang reaction ni Maja Salvador sa sinabi ni Matteo Guidicelli sa interbyu ng isang magazine na sa mga naging girlfriend niyang ipinakilala niya sa kanyang parents ay si Sarah Geronimo ang pinakatanggap ng mga ito? Ex-girlfriend ni Matteo si Maja.

Ayon pa kay Matteo, mahal ng pamilya niya si Sarah. Walang idea ang kanyang daddy sa mga accomplishment ni Sarah sa showbiz. Ang pagkakilala nito kay Sarah ay nice and cool person.

Very nice and respectful girl si Sarah, ayon naman sa mommy ni Matteo.

Naging boyfriend din ni Maja si Gerald Anderson. Nabasa namin noon sa isang article na diumano’y mas boto ang mommy ni Gerald kay Kim Chiu na ex-girlfriend din niya.

Ano kaya’ng feeling ni Maja na parang hindi siya natanggap ng buung-buo ng respective families nina Matteo at Gerald? Just asking!

