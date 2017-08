Dennis at Jennylyn, nagpaplano nang magpakasal

Last three weeks na lang ang “Mulawin Vs. Ravena” na ani Dennis Trillo, masuwerte siya na bahagi siya ng naturang fantaserye ng GMA7. Nakausap namin ang Kapuso actor sa taping ng MVR sa Makati na aniya pa, masuwerte siya na nakatrabaho niya ang mga mas batang artista na parating prepared sa mga eksenang kukunan at very professional ang mga ito. “Hindi sila mahirap katrabaho,” ani Dennis na gumaganap bilang Gabriel sa MVR.



After MVR, gagawa muna si Dennis ng pelikula. Plano rin nila ni Jennylyn Mercado magbakasyon, either here or abroad.

What about marriage plans? “Masaya kami. May posibilidad na doon na kami papunta. Nagpaplano na rin kami,” saad ni Dennis.

Nakaka-good vibes ang magkasabay na post nila ni Jen sa social media ng kanilang throwback pictures ng travels nila abroad. Nag-post si Dennis ng sweet photos nila noong nagpunta sila sa Finland. Kissing photo naman nila sa Paris ang ipinost ni Jen.

Bakasyon

Kahapon lumipad papuntang Europe si Lovi Poe para dumalo sa kasal nina Hayden Kho at Dra. Vicki Belo this September.

Magbabakasyon na rin si Lovi sa Paris kung saan magkikita sila ng boyfriend niyang si Chris Johnson.

Two and a half-weeks ang bakasyon abroad ni Lovi na saglit naming nakausap sa taping ng “Mulawin Vs. Ravena.” Aniya, napag-usapan nila ng kanyang boyfriend na maging open na sa kanilang relasyon. Halata naman sa aura ni Lovi na happy heart siya at may ningning ang kanyang mga mata at nakaka-good vibes na mga ngiti kapag nagsasalita.

Kilig

Sobrang naging close sina Bea Binene at Bianca Umali sa pagtatrabaho nila sa “Mulawin Vs. Ravena.” Isasama nga ni Bea si Bianca sa Hongkong para magbakasyon sila pagkatapos ng MVR.

Ipapasyal niya ito sa HK Disneyland. Ani Bea, marami pa silang planong gawin ni Bianca pagkatapos ng MVR.

Kung loveless si Bea, full of love naman si Bianca. Kilig-kiligan siya kapag nababanggit si Miguel Tanfelix. “Ayoko sa ibang guys. Si Miguel lang ang gusto ko,” ani Bianca.

Inggit-inggitan nga si Bea na aniya, kinikilig siya kina Bianca at Miguel. Sabi pa ni Bianca, para siyang kabayo na nakapiring ang mga mata na walang ibang nakikita kundi si Miguel lang.

