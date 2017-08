Janice: ‘No’ to blind dating

By RUEL J. MENDOZA

PANAY na raw ang pagtanggi ng aktres na si Janice de Belen na kapag sine-set up siya ng kanyang mga kaibigan na makipag-blind date.



Ilan daw sa mga friends niya ang worried na para sa kanyang personal life kaya sumusubok silang ihanap siya ng date.

Pero si Janice na raw mismo ang humihinde sa mga ito.

“Sa age ko ngayon (48 years old), parang ang tanda ko na para makipag-blind date, ‘di ba?

“I appreciate ‘yung concern ng mga kaibigan ko, pero kapag ‘yun na ang topic, talagang umiiwas ako.

“Sinasabi ko na lang sa kanila na ito na ang fate ko.

“Tanggap ko na ang buhay ko ngayon. And I’m happy. Huwag na nilang baguhin pa iyon,” ngiti pa ni Janice.

Ten years ago pa raw noong huling magkaroon ng karelasyon si Janice. Para hindi niya maisipang kulang sa buhay niya, nag-focus ito sa maraming bagay.

“Naging productive ako, both in my work and at home.

“I cook, I do arts and crafts, I organize things, nagko-collect ako ng anything K-Pop. Ngayon I’m part of the teleserye ‘My Korean Jagiya’ and that keeps me busy.

“Ayokong isipin na mag-isa ako because my kids and my grandkids are always there.

“Pero lagi kong naiisip ang sinabi sa akin noon ni Tita Chanda Romero. She said, ‘When you’re ready, the world will know you’re ready.’

“Tama naman siya kasi kung ipipilit mo lang na handa ka, walang mangyayari kasi deep down, alam mong hindi ka pa ready and it will show.

“Almost a decade na akong single at matagal na akong hiwalay.

“So nakasanayan ko na at nae-enjoy ko ang mga ginagawa ko ngayon.

“Kumbaga, may safety zone na ako. Masaya na ako sa kinalalagyan ko kasi may freedom ako to do what I want sa buhay ko. I get to decide everything on my own,” pagtapos pa ni Janice de Belen.

