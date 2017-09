Nepomuceno nag-resign sa BoC

By: Charina Clarisse L. Echaluce

Nag-file ng courtesy resignation si Customs Deputy Commissioner for Enforcement Ariel Nepomuceno para mabigyan ng laya ang bagong Customs commissioner na si Isidro Lapeña na pumili na kaniyang kapalit.



“It is my deep regret that I tender my courtesy resignation as Deputy Commissioner for Enforcement of the Bureau of Customs,” pahayag ni Nepomuceno sa kaniyang resignation letter kay President Duterte.

