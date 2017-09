Masarap ang balat

BY: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Niyaya po ako ng girlfriend ko na kumain sa isang sikat na fastfood. Habang kumakain kami, pinagtapat niya sa akin na buntis siya. Sa sobrang gulat ko, nabitawan ko yung balat ng chicken na kinakain ko. Ano po kaya ang gagawin ko?

Dan ng Palanan, Makati

Hi Dan,

Pwede mo pa namang damputin ang balat ng chicken kung wala pang 5 seconds. Pagpag mo lang para sigurado na walang dumi. Sayang yan kasi ang balat ang pinakamasarap na part ng chicken!

•

Hi Alex,

Magdamag kung mag-videoke ang kapit-bahay namin. Nagsisimula ng mga alas-9 ng gabi hanggang umaga ka na, tatlong beses isang lingo. Nireklamo na namin sila sa baranggay, nakiusap na ako ng maayos, nagmakaawa pero tuloy pa rin sila. Ngayon, tatlong kapit-bahay na namin ang nagvivideoke ng sabay-sabay, araw-araw, buong magdamag! Ano kaya ang gagawin ko sa problema ko?

Celia ng Longos, Malabon

Hi Celia,

Kung hindi ka makakalipat ng ibang bahay ay may magandang solusyon dyan! Tutal, ginawa mo na ang lahat para pigilan sila pero mukhang hindi sila titigil at ngayon ay naging tatlong kapit-bahay mo pa ang sabay-sabay na nagvi-videoke.

Ang payo ko sa’yo, pagkakitaan mo na lang sila. Ikaw ang magpa-arkila ng videoke machine para sa’yo na sila kukuha.

Magbenta ka na rin ng beer, pulutan at pagkain! At least, kahit napeperwisyo ka, kumikita ka naman!

•

Hi Alex,

Isa po akong high school student. Bagsak po ako sa isang subject ko. Siguradong magagalit sa akin ang Tatay ko. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na hindi niya ako papagalitan at magulpi?

Karl ng Magallanes, Makati

Hi Karl,

Mag-text ka sa Tatay mo! Sabihin mo na nagdra-drugs ka at nakabuntis ka ng babae. Pag-uwi mo sa bahay, siguradong naka-abang sa’yo yun. Sabihin mo na hindi totoo yun pero ang totoo may bagsak kang subject. Ipaliwanag mo sa Tatay mo na mas mabuti na may anak siyang bagsak kesa naman drug addict at nakabuntis! Kapag hindi umubra, sabihin mo na nakita mo siya na may kasamang babae. Siguradong hindi ka na niya papagalitan.

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

