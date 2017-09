Japan Racing Cup

1 SHARES Share Tweet

TAMPOK na karera this weekend sa pagbabalik ng mga karera sa Santa Ana Park in Carmona, Cavite ay ang Sunday’s P500,000 Japan Racing Association Cup.



May eight entries but seven in numbers. Ang mga ito ay ang couple entry ng Cool Summer Farm na Great Wall/ Indiana, R.B. Dimacuha’s Up And Away, J.Y. Tionloc’s Misty Blue, N.O. Morales Don Albertini, THP. Chua’s Eric The Viking, and ET Galang’s El Mundo.

Set to be disputed at the most popular distance of 1,600 meters or 1 mile, tignan na lamang ang papremyong ito sa racing program, plus Trophy to the winning Horse Owner, Trainer at Jockey.

Supporting the main event are 7 Philracom PRCI Racing Base Handicapping System Race na may added prize na matutunghayan sa programa karera.

Ngayong araw naman ay may nine races tayo na kinapapalooban two sets each ng WTA Pick-6 at Pick-5 at ang tanging Pick-4 covering the usual last four races.

Sa mga di nakapag karera noong Huwebes sa San Lazaro na di namin napanood sa TV sa kung anong kadahilanan ang WTA Pick-6 Pick-5 at Pick-4 ay nagsipagbigay ng P52,661, P1,889, P737, at P267.60 respectively.

Ayon sa radyong aming pinagbasihan, ang mga nanalo ay ang Leonora’s Angel, June Three, Isangkaingtuka, Racing Dixie, Isa Pa Isa Pa, Caravaggio, Amberdini at Jacob’s Magic or combinations 7-5-5-3-7-3.

See you guys at Samson’s Billiard and/or at Obet Dela Paz OTB….

Related

comments