Reunion movie nina Sharon at Robin, tuloy na!

KASADO na ang pelikulang pagtatambalan nina Sharon Cuneta at Robin Padilla under Star Cinema. Si Cathy Garcia-Molina ang direktor ng yet untitled reunion movie nina Sharon at Robin.

Hopefully, masimulan ang shooting this September dahil sa November na this year ang playdate ng movie.



Unang nagtambal sina Sharon at Robin sa “Maging Sino Ka Man” na sinundan ng “Di Na Natuto.” May unconfirmed report na kasama sina Joshua Garcia at Julia Barretto sa reunion movie nina Sharon at Robin.

May matinding pinagdaraanan ngayon si Sharon sa kanyang personal life at nawa’y makatulong ang pagiging busy niya sa gagawing pelikula with Robin.

Kahanga-hanga

Kahanga-hanga ang pagbebenta ni Robin Padilla ng dalawang mamahalin niyang sasakyang RV bus at Assembled Humvee. Ang mapagbebentahan ay ibabahagi ni Robin sa evacuees na biktima ng kaguluhan sa Marawi City.

Ipagpapagawa ‘yun ng deep well na mapagkukunan ng tubig ng mga ito.

Last August ay nag-donate naman si Robin ng R5 million para sa mga bata sa Marawi City.

How true naman kaya ang tsika na diumano, nag-effort na si Aljur Abrenica na kausapin si Robin? Kasama raw ni Aljur si Kylie Padilla nagpunta kamakailan sa bahay ng mag-asawang Robin at Mariel Padilla.

Pero hindi diumano humarap si Robin at tila si Mariel lang daw ang kumausap kina Aljur at Kylie. Inintindi na lang daw ni Aljur ang hindi pagharap sa kanila ni Robin. Umaasa pa rin siya na darating ang panahon na matatanggap din siya ni Robin, lalo pa’t binigyan nila ito ni Kylie ng super cute at poging apo.

One month old na si Baby Alas Joaquin na hands-on dad si Aljur. Kahit puyat at pagod siya sa taping ng isang teleserye, pag-uwi niya ng bahay ay siya pa ang nagpapalit ng diaper ng baby nila ni Kylie.

Lantaran na

Lantaran na ang relasyon ni Lovi Poe sa French businessman boyfriend niyang si Chris Johnson. Siya pa ang nag-post sa social media ng kissing photo nila na kuha noong dumalo sila sa pre-wedding party nina Dra. Vicki Belo at Hayden Kho sa Paris, France.

Nagbabakasyon pa rin doon sina Lovi at Chris. Balik-Pilipinas ang “Mulawin vs. Ravena” star sa middle of this month.

Tinapos muna ni Lovi ang mga eksena niya sa MVR para ma-enjoy ang bakasyon sa Paris with her BF. Sa September 15 ang final episode ng MVR.

