Titulo ni Winwyn, minamaliit

NAGPA-Q & A si Derrick Monasterio sa Twitter account at game na game niyang sinagot ang mga tanong ng netizens.

Kinilig ang mga ito sa sinabi niyang, “Oo naman” nang tanungin siya kung mahal ba niya si Anya (Bea Binene) na kasama niya sa “Mulawin vs. Ravena”?



“Fulfilling” ang sagot naman ni Derrick nang kumustahin ang karakter niya bilang Almiro.

Ikinaloka naman ng netizens ang sagot ni Derrick nang tanungin siya kung ano’ng ayaw niya sa isang tao? “Mabaho!” ang prangkang sabi ni Derrick. Oo nga naman! Sino ba ang magkakagusto sa taong mabaho?

Nagpakatotoo lang si Derrick.

Samantala, hanggang September 15 na lang ang “Mulawin vs. Ravena” at hindi dapat palampasin ang mga kaganapan. Ang daming twists na mangyayari sa istorya at mga karakter.

Minamaliit

Proud boyfriend si Mark Herras sa panalo ng girlfriend niyang si Winwyn Marquez bilang Reina Hispano Americana Filipinas sa nakaraang Miss World-Philippines 2017 competition.

Hindi man nakuha ni Winwyn ang MWP crown, happy na rin si Mark na beauty titlist holder na ang kanyang GF. Aniya, dream talaga ni Winwyn maging beauty queen, kaya full support siya sa kanyang pangga (love).

Pinaghahandaan ngayon ni Winwyn ang international beauty competition na gaganapin sa Bolivia sa November this year.

Twenty plus candidates mula sa iba’t-ibang bansa ang makakalaban ni Winwyn.

Bago sa pandinig ang title ni Winwyn na minamaliit ng ibang tao. Aniya, mag-research daw muna at maging open-minded bago mag-criticize nang sobra. She’s happy and honoured na siya ang first ever Pinay na may gano’ng title at magdyo-join sa international beauty pageant bilang representative ng Pilipinas.

Magtulungan na lang daw sana at ipakita na buo ang suporta ng mga Pinoy sa laban niya.

Bakasyon

Matapos dumalo sa kasal nina Dra. Vicki Belo at Hayden Kho sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado sa Paris, France, hindi agad sila bumalik ng Plipinas.

Nag-extend pa sila ng kanilang bakasyon at bumalik sa Amsterdam. Galing na sila roon bago sila pumunta sa Paris.

Natapos na ni Dennis ang taping ng mga eksena niya sa “Mulawin vs. Ravena,” kaya na-enjoy niya ang bakasyon nila ni Jen sa Amsterdam.

After MVR, magiging busy naman si Dennis sa gagawin niyang bagong pelikula.

