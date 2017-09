Walang alam ang mister ko

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Bakit yung mister ko kapag tinatanong ko, ang sagot, laging ‘hindi ko alam’? Noong isang gabi, aalis, tinanong ko kung anong oras uuwi, hindi niya raw alam! Nang umuwi na lasing, tinanong ko kung ilan ang nainom, hindi niya raw alam! Nakita ko yung kwelyo niya may lipstick, tinanong ko kung saan nanggaling, hindi niya raw alam! May nabasa akong text sa cellphone na ‘take care’, tinanong ko kung kanina nanggaling, hindi niya raw alam! Puro na lang hindi alam, hindi alam! Ang tanong ko Alex, sa tingin mo, may babae ba ang mister ko?

Jackie ng Divisoria

Hi Jackie,

Hindi ko alam!

•

Hi Alex,

May girlfriend ako, 2 months pa lang kami. Nagtext siya sa akin na buntis siya. Handa naman akong panagutan dahil mahal na mahal ko siya. Ang problema ko lang ay kung paano sasabihin sa mga magulang namin. Kanino po ba kami dapat unang magsabi, sa mga magulang ko o sa mga magulang niya?

Sonny ng Old Balara, Quezon City

Hi Sonny,

Bago mo problemahin kung kanino magsasabi, ang siguraduhin mo muna kung ilang buwan na ang girlfriend mo! Mamaya 2 months pa lang kayong mag-syota eh 3 months na siyang buntis! Baka carry over pa yan ng dati niyang karelasyon!

•

Hi Alex,

May kapit-bahay kaming mahilig manghiram ng gamit tapos ang tagal bago magsoli. Kaldero, kawali, martilyo, plantsa, halos lahat ng gamit sa bahay nahiram na niya sa akin! Minsan nga, hindi na sinosoli at kapag matagal na, sasabihin niya na sa kanya yun! Ano kaya ang dapat kong gawin para isoli niya at hindi angkinin ang mga gamit na hiniram niya sa akin?

Pasqui ng Capaz, Tarlac

Hi Pasqui,

Ganito ang gawin mo, lahat ng gamit mo palagyan mo ng picture ng mukha mo! Kahit kawali o kutsara pa yan, palagyan mo ng picture ng mukha mo! Sigurado, isosoli niya agad yan at hindi niya maangkin! Maganda yung mukha mo yung galit at nanlilisik ang mga mata para mas nakakakunsensiya! Kapal ng mukha niya!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

