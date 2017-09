Carmina back as Kapuso

By RUEL J. MENDOZA

NAGBABALIK bilang isang Kapuso ang aktres na si Carmina Villarroel pagkatapos ng limang taon.

Huling napanood si Mina sa GMA-7 teleserye na “Pahiram Ng Isang Ina” at sa comedy series na “Pepito Manaloto.”

Noong 2012 ay lumipat si Mina sa bakuran ng ABS-CBN 2 para gumawa ng ilang teleserye roon. Ginawa niya ang mga teleserye na “Lorenzo’s Time,” “May Isang Pangarap,” “Got To Believe,” “Bridges Of Love,” “Doble Kara” at “Till I Met You.”



Ngayon ay kasama si Mina sa aabangan na primetime teleserye na “Super Ma’am” kunsaan bida si Marian Rivera.

“GMA-7 will always be my home. Iba’t-ibang shows na ang nagawa ko rito and I am happy that they welcomed me back with open arms.

“Na-miss ko ang mga tao rito and I am excited to be part of ‘Super Ma’am.’

“It’s nice to work again with Marian Rivera, who I got to work with noon sa ‘MariMar,’” ngiti pa ni Mina.

Bukod daw sa teleserye, type din ni Mina na magkaroon sana ng travel show dahil nag-enjoy daw sila ng pamilya niya sa ginawa nilang episode for “Road Trip” kunsaan narrating nila ang iba’t-ibang lugar ng Batanes.

“Gusto talaga namin ‘yung ganung klaseng tema ng show.

“Sabi ko nga kung magkakaroon ng ganung show na mag-anak. Gusto ko something like that.

“Kasi parang you get to travel, you get to go to places na hindi pa namin napupuntahan,” ngiti pa ni Mina.

Binalita pa ni Mina na sobrang nag-enjoy ang kambal nila ni Zoren Legaspi na sina Maverick at Cassandra sa ginawa nilang episode na iyon.

