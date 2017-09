Dennis at Jennylyn, magpapakasal na rin?

TULOY na ang church wedding nina Ai-Ai delas Alas at Gerald Sibayan on December 12 this year. Hindi pa lang binanggit ng December bride kung saan, pati ang wedding reception.



Sa ulat ng PEP, ibinahagi ni Ai-Ai ang ilang detalye ng kasal na aniya, wedding gift sa kanya ng “kambal” niyang si Marian Rivera ang white bridal gown niya na si Frederick Peralta ang designer. Si Edwin Tan naman ang gagawa ng suit ni Gerald.

Hand-painted ni direk Louie Ignacio ang veil ni Ai-Ai na aniya, super haba ang train ng kanyang gown. Colorful ang motif dahil gusto niyang masaya ang ambience ng kasal nila ni Gerald.

Veil sponsor si Marian Rivera. Matron of honor si Sharon Cuneta at maid of honor ang anak niyang si Sophia.

Best men sina Alden Richards, Sancho (Ai-Ai’s son) at ang best friend ni Gerald na si Kenneth.

Manganganak na

Anyday this month ay manganganak na si Maya (a.k.a. Angeli Mae Flores), na ang father ng baby ay si Geoff Eigenmann.

Inilabas na nila sa social media ang photos ni Maya na malaki na ang kanyang tiyan. Nauso sa mga nabubuntis na female celebrity na nagpapakuha ng photos kapag malaki na ang kanilang tiyan. Ginawa ‘yun nina Georgina Wilson, Kylie Padilla, Gladys Reyes, among others.

Kasabayan noon ni Maya sina Sarah Geronimo at Rachelle Ann Go sa isang singing search na pinagwagian ni Sarah.

Engaged na si Rachelle Ann sa American business executive na si Martin Spies. Kailan naman kaya magiging engaged sina Sarah at Matteo Guidicelli?

What about Tom Rodriguez and Carla Abellana na ex-girlfiend ni Geoff Eigenmann?

Getting stronger

Inaabangan na rin kung kailan naman kaya magpapahayag ng kanilang engagement sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado.

Getting stronger ang kanilang relasyon at panay ang travels nila abroad. Panay ang post nila sa social media ng sweet photos nila na mistulang honeymooners sila.

Kasal na lang ang kulang kina Dennis at Jennylyn. Samantala, last three nights na lang ng “Mulawin vs. Ravena” at nagpapasalamat si Dennis sa lahat ng sumusubaybay sa fantaserye. Huwag daw palampasin ang finale episode this Friday September 15.

