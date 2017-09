Fans ni JLC, dismayado

SOBRANG thankful si Kim Domingo na kasama siya sa “Super Ma’am” na pinagbibidahan ni Marian Rivera. First time niyang katrabaho ang Kapuso Prime Time Queen, kaya sobrang excited siya, ani Kim. Mabait at supportive raw sa kanya si Marian.



May action scenes si Kim, kaya kinarir niya ang pagte-training. Kahit sobrang nahihirapan siya sa mga ipinapagawa sa kanya, okey lang ani Kim. Mangiyak-ngiyak nga siya sa sakit na nararanasan niya sa training.

Sexy ang image ni Kim, pero gusto niyang patunayan na kaya rin niyang mag-action. Gusto niyang maging versatile actress na pwede ring mag-drama o mag-comedy. Nasasanay na si Kim sa “Bubble Gang.”

Sa September 18 ang pilot telecast ng “Super Ma’am” sa GMA Telebabad. Tampok din sina Matthias Rhoads at Jerald Napoles.

Dismayado

Mainit na pinag-uusapan pa rin ang video nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna na lumabas sa social media. Nagwo-worry ang concerned friends and supporters ni JLC sa controversial photos niya na baka raw makaapekto sa career at image ng Kapamilya actor. Paano na rin daw kaya ang commercial endorsements ni JLC?

Mukha namang nag-enjoy si JLC sa bakasyon nila ni Ellen sa Cebu. May mga nag-comment naman na nasa tamang edad na si JLC at karapatan niyang gawin ang gustong gawin. Alam na niya ang tama at mali.

Dismayado ang ilang fans ni JLC. Meron namang iniintindi na lang siya. Just curious, ano kaya’ng reaction ni JLC sa mga lumabas niyang photos? At ano rin kaya ang gagawing damage control ng Star Magic sa isyu kay JLC?

Napamahal

Naging bahagi si Carla Abellana ng “Mulawin vs. Ravena” at kahit special participation lang siya, suportado niya ang fantaserye na matatapos na ngayong Biyernes.

Nag-post siya sa social media na panoorin ang huling gabi ng MVR. Si Carla ang gumanap bilang ina ni Anya (Bea Binene) at kahit maikli lang ang naging partisipasyon niya, napamahal na kay Carla ang fantaserye at ang mga nakasama niya sa cast, pati ang production staff at crew.

Kinailangang patayin ang karakter ni Carla dahil ginawa niya ang “I Heart Davao” with Tom Rodriguez na may special participation din sa MVR.

