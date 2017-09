JLC, nag-sorry, but no regrets

NAG-SORRY na si John Lloyd Cruz kaugnay ng viral videos/photos niya na kumalat sa social media. Pero aniya, wala siyang pinagsisisihan.



Ipinagtanggol naman siya ni Mr. Johnny Manahan, head ng Star Magic at naunawaan nito ang ginawa ni JLC noong nagbakasyon ito sa Cebu.

Magiging maingat na raw ang actor dahil may natutunan ito sa nangyari.

Payo ng fans kay JLC, iwasan na niya si Ellen Adarna. Gawin kaya ‘yun ng Kapamilya actor?

Kinarir

Talagang kinarir ni Joyce Ching ang pagpapapayat bilang paghahanda sa role niya sa “Super Ma’am.” Gaganap siya bilang Dalikmata na isang diwata. May kapangyarihan siyang mag-transform bilang tao.

Ani Joyce, nag-diet siya, nag-exercise at nag-gym. First time niya gumawa ng isang fantaserye, kaya sobrang excited siya.

Love interest ni Joyce sa “Super Ma’am” ang ex-boyfriend niyang si Kristoffer Martin na gaganap bilang Ace, isang Tamawo na mythical creature sa Philippine folklore.

Huling nagkasama sina Joyce at Kristoffer sa “Hahamakin ang Lahat.” Mariing itinanggi ni Joyce na nagkabalikan sila ni Kristoffer. Aniya, may closure sila. No bad blood between them at suportado pa rin nila ang isa’t-isa.

Aware si Joyce na may non-showbiz girlfriend si Kristoffer. Walang selos factor, no pain, no bitterness or whatever dahil aniya, naka-move-on na siya.

What if, mag-attempt si Kristoffer na makipagbalikan sa kanya? “Let’s see. Ipinababahala ko na lang kay Lord. Depende sa ibibigay Niyang sign,” ani Joyce.

Single pa rin siya since nag-break sila ni Kristoffer four years ago. Ani Joyce, nag-focus siya sa pag-aaral.

Graduating siya sa kursong Filmmaking sa Meridian International Academy.

Paghihiwalayin na

Pwede nang bumawi sa kain si Bea Binene ngayong tapos na ang taping niya sa “Mulawin vs. Ravena.” Farewell episode tonight at dapat abangan kung ano’ng klaseng labanan ang magaganap sa mga Mulawin at Ravena.

Ani Bea, noong bago pa lamang sila nagte-taping ng MVR ay talagang disiplinado siya sa pagkain. Nilagang saging na saba, kamote, chicken at fish for two weeks ang kinakain niya.

Nag-e-exercise siya at halos araw-araw ay nagpupunta siya sa gym. Nagte-training din siya para sa fight scenes niya sa MVR. Si Derrick Monasterio ang kapareha ni Bea sa MVR. Diumano, huling pagtatambal na nila ito. Balitang paghihiwalayin na ang kanilang love team.

